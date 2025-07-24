В нефти из Азербайджана нашли загрязнение органическими хлоридами

Tекст: Алексей Дегтярев

Компания отметила наличие органических хлоридов – веществ, которые используются для увеличения добычи сырья, но при высоких концентрациях могут повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В BP подчеркнули, что компания BTC Co., управляющая трубопроводом, уведомлена о возможном загрязнении и сейчас ведет оценку качества сырой нефти на всех объектах вдоль маршрута.

Итальянская компания Eni SpA также сообщила, что приобрела часть загрязненной нефти, которая попала на ее НПЗ. В Eni пояснили, что обнаружили проблему в ходе внутренних испытаний.

«Теперь нефть, уже поступающая в наши системы, будет перерабатываться надлежащим образом, без риска для окружающей среды, здоровья или безопасности», – сообщили там.

Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан транспортирует около 575 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, значительную часть из которых составляет азербайджанская нефть. Экспорт по этому маршруту осуществляет также Казахстан.

Напомним, Азербайджан наряду с Ираком и Казахстаном является одним из ключевых поставщиков нефти в Сербию.