Индия столкнулась с выбором между российской нефтью и давлением США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет CNBC, сейчас правительство страны вынуждено выбирать между сохранением партнерских отношений с Америкой и выгодным импортом нефтяных ресурсов из России, но не рискнет разрушить отношения с США из-за нефти. Ситуация осложнилась после того, как лидер США Дональд Трамп пригрозил последствиями, что резко контрастирует с более мягкой позицией экс-президента Джо Байдена, передает «Комсомольская правда».

Глава Rapidan Energy Group Боб Макналли заявил: «Индийские власти оказались в сложной ситуации после угроз со стороны лидера Штатов Дональда Трампа». Эксперты отмечают, что пока Нью-Дели не планирует пересматривать долгосрочные нефтяные контракты с Россией. По словам индийских чиновников, сотрудничество с Россией помогает удерживать мировые цены на нефть на стабильном уровне.

Вишну Варатан из Mizuho Securities предупреждает, что давление Вашингтона создает для Индии серьезные экономические риски. В дальнейшем страна может быть вынуждена искать новых поставщиков нефти, например, в Иране. Макналли допускает, что если отношения с США ухудшатся, Индия все же может отказаться от импорта российской нефти.

В понедельник президент США Дональд Трамп намерен существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее политики в отношении российской нефти.

Ранее сообщалось, что введение Соединенными Штатами пошлин в 25% на индийские товары приведет к замедлению роста ВВП Индии на 0,2%.