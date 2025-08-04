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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    10783 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 18:54 • Новости дня

    Трамп пообещал значительно повысить пошлины Индии за импорт нефти России

    Трамп пообещал Индии значительно повысить пошлины за импорт нефти России

    Трамп пообещал значительно повысить пошлины Индии за импорт нефти России
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп намерен существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее политики в отношении российской нефти.

    «Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает затем большую часть приобретенной нефти на свободном рынке с существенной прибылью», – отметил Трамп на своей странице в Truth Social. Он подчеркнул, что в связи с этим планирует «значительно повысить пошлины, которые Индия платит США», передает ТАСС.

    Президент не уточнил, о каких именно товарах идет речь и на сколько планируется повысить пошлины. В последнее время вопрос торговли российской нефтью приобрел особое значение на фоне санкционной политики США в отношении России.

    В понедельник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине.

    Ранее сообщалось, что введение Соединенными Штатами пошлин в 25% на индийские товары приведет к замедлению роста ВВП Индии на 0,2%.

    3 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Дональду Трампу в связи с объявлением о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф едет в Москву.

    «Разрешите мне избавить вас от лишних хлопот, так как вы не добьетесь прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые Россия выдвигала в течение последних двух лет. Вы проиграли, но пытаетесь диктовать свои условия, это не сработает. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не сработают», – написал он в соцсети Х.

    Более того, Торнтон предложил американцам три варианта.

    «Ядерное оружие, которого не будет. Наземные войска, которых не будет. Дайте русским то, чего они хотят. Единственный оставшийся у вас вариант», – резюмировал он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций, которые Трамп планирует ввести против Москвы из-за Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    3 августа 2025, 23:07 • Новости дня
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    @ Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Швейцарии разгорается полемика после того, как США объявили о введении 39-процентной пошлины для альпийской страны в день ее национального праздника.

    Президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер обвиняют в ошибке при подготовке торговой сделки, которую она надеялась заключить с администрацией американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times (FT).

    Поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела «убийственный» телефонный разговор с Трампом, сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Этот 30-минутный разговор стал итогом более трех месяцев и сотен часов переговоров, в ходе которых швейцарские официальные лица считали, что находятся на пути к заключению соглашения, аналогичного британскому о пошлине в 10%. Вместо этого Трамп объявил в пятницу о 39-процентной ставке, одной из самых высоких в мире, когда Швейцария отмечала свой национальный праздник», – пишет газета.

    Швейцарские СМИ резко раскритиковали Келлер-Зуттер за политический провал. Газета SonntagsZeitung назвала переговоры «крупнейшим фиаско», а таблоид Blick заявил, что это величайшее поражение Швейцарии с 1515 года, когда она проиграла битву с французами.

    В июле Келлер-Зуттер, министр финансов и президент Швейцарии, заявила, что нашла «подход к Трампу» в отличие от многих других стран, которым с трудом удавалось добиться встреч с официальными лицами США.

    Швейцарская сторона была готова согласиться на 10-процентный тариф, базовую ставку Трампа, сообщали два источника FT, знакомых с ситуацией. Эта переговорная позиция была одобрена Берном 4 июля.

    Но во время телефонного разговора в четверг Трампа волновало только одно: дефицит торгового баланса Швейцарии с США в размере 39 млрд долларов и то, что еще может предложить эта «очень богатая» альпийская страна.

    «Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% недостаточно, и все, на чем он может сосредоточиться, так это на том, какэ Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер ничего не могла возразить», – сказал один из источников издания.

    Напомним, президент США подписал указ о введении с 7 августа новых пошлин от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что США наказывают Швейцарию.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    4 августа 2025, 02:05 • Новости дня
    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на сделку с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за то, что она согласилась с «ужасными» торговыми требованиями американского президента Дональда Трампа, хотя до этого вела воинственную риторику и грозилась ответными мерами США, но у нее была веская причина – американский контингент.

    По словам старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Фанк Киркегора, сделка «ужасна для Европы» с позиции торговли.

    «Если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать на своей стороне доминирующую военную силу в НАТО, а именно – Америку Трампа», – приводит ТАСС комментарий Киркегора для Times.

    Эксперт и издание считают, что фон дер Ляйен «сдала назад» после воинственных угроз ответными санкциями США из-за опасений за безопасность ЕС, способность Трампа вывести весь контингент с территории Евросоюза и ради, в какой-то степени, европейского бизнеса.

    Times сравнивает поведение председателя Еврокомиссии с действиями главы НАТО на переговорах с Трампом. Последний назвал Трампа «папочкой» и согласился со всеми его доводами о повышении оборонных затрат странами НАТО. Фон дер Ляйен, как выразился Киркегор, должна была «сделать это грязное дело», согласившись на условия американца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предлагал Евросоюзу купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов. Еврокомиссия подтвердила невозможность обязать компании Евросоюза закупать именно американские энергоресурсы и представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

    В КНДР сделку по пошлинам между Евросоюзом и США назвали для Брюсселя унизительной, так как выявила зависимость от Вашингтона.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    4 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не случайно решил сделать заявления по поводу слов президента США Дональда Трампа в ходе поездки на Ваалам вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    Выбор Валаама неслучаен – остров является одним из духовных центров страны, глава государства лично участвовал в восстановлении острова и храмов, а также курировал работы и выделял средства, напомнил Степашин в беседе с «Комсомольской правдой».

    Степашин напомнил, что Путин – глубоко верующий человек, и добавил, что в сложные периоды народ страны всегда пытался найти духовные истоки.

    «Даже когда наша страна была коммунистической и атеистической, к Богу также обращались. Поэтому для меня это очевидно, почему именно Валаам был выбран президентом на этот раз для публичных высказываний», – заключил он.

    Напомним, российский президент отверг ультиматумы президента США. Путин пояснял, что переговоры между Москвой и Киевом должны привести к долгосрочному миру, а разочарования Трампа объясняются завышенными ожиданиями.

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    4 августа 2025, 13:43 • Новости дня
    Американские эксперты призвали Трампа начать переговоры с Россией

    Responsible Statecraft: Трамп должен подготовить план переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американское издание Responsible Statecraft призвало президента Дональда Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    В публикации Responsible Statecraft отмечается, что президент России Владимир Путин прав в необходимости обстоятельных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования».

    Авторы полагают, что американской стороне следует создать тайный канал связи, чтобы направить этот документ российским властям. Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решение по Украине возможно только в ходе обстоятельных и не публичных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

    Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей России является устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

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    4 августа 2025, 00:08 • Новости дня
    Bild сообщила, что будет при отказе России отвечать на ультиматум Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские войска наступают на Красноармейск с нескольких направлений, используя тактику полуокружения, которую ранее применяли в районе Константиновки в ДНР, и технологическое превосходство, пишет немецкий таблоид, отмечая, что для ВСУ это очень плохие новости.

    «Российские войска продвигаются все дальше и дальше по Украине – за прифронтовой город ведется особенно ожесточенная борьба. 68-я бригада ВСУ, дислоцировавшаяся там в течение нескольких месяцев, находится под сильным давлением, в то время как российская армия пытается отрезать их пути снабжения. Что произойдет, если котел закроется? И может ли ультиматум Дональда Трампа сыграть свою роль?» – задается вопросом таблоид Bild.

    Ответить помогает военный эксперт Карло Масала, который допускает полное освобождение Красноармейска, поскольку ситуация там «крайне критическая», так как город является к тому же логистическим центром ВСУ.

    С другой стороны, последствия по истечении ультиматума Трампа, возможно, что-то изменят, но, по мнению военного эксперта Томаса Тайнера, и тут мяч на стороне Москвы.

    «Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит. Если мы действительно хотим закончить этот конфликт, нам следует понимать, что путь к миру лежит через российскую экономику. Если экономика России начнет рушиться, тогда мы сможем поставить ультиматум: либо полный крах экономики, либо выход с Украины», – приводит ИноСМИ слова немецкого эксперта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    При этом Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщила газета The Hill.

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    3 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Вучич допустил встречу с Путиным в Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время поездки на торжества в Китае в сентябре.

    Вучич пояснил, что будет находиться в Китае с 1 по 6 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что есть вероятность приезда и других мировых лидеров, включая экс-президента США Дональда Трампа, но о их участии информации пока нет.

    Вучич рассказал, что 3 сентября Си Цзиньпин организует официальный ужин для участников торжеств, а 5 сентября еще один ужин устроит один из крупных мировых лидеров, чье имя пока не раскрывается по соображениям безопасности. Вучич намерен остаться в Китае до этого события.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что подготовки ко встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

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    4 августа 2025, 04:41 • Новости дня
    Трамп подтвердил передислокацию двух субмарин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил передислокацию двух атомных подлодок в «соответствующие регионы» в ответ на вопрос журналистов перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    «Они находятся в регионе, там, где им нужно быть», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Напомним, ранее Трамп заявил, что после слов зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в определенных регионах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон не стал раскрывать направление движения этих подлодок, однако эксперт Федерации американских ученых Ханс Кристенсен в комментарии Reuters отметил, что Трамп создает «ловушку обязательств», заявив о возможности размещения ядерных подводных лодок.


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    4 августа 2025, 09:29 • Новости дня
    В Китае заявили о переоценке Трампом влияния США на мировую торговлю

    China Daily: Трамп не сможет изменить правила торговли протекционистскими мерами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли, сообщает China Daily.

    Китайское издание пишет, что Дональд Трамп переоценивает влияние США на мировую торговлю и не сможет изменить ее правила за счет протекционистских мер, передает ТАСС.

    Авторы указывают, что на долю США приходится около 17% глобального товарооборота, таким образом Вашингтон переоценивает свою способность повлиять на изменение торговых правил в мире, «просто размахивая тарифной дубинкой».

    Издание обращает внимание на попытки Трампа давить на Индию с требованием отказаться от закупок российской нефти. По мнению авторов, такой подход только еще больше осложнит торговые переговоры между США и Индией, которые и так находятся в сложной ситуации.

    Авторы напоминают, что нынешний глава Белого дома не предложил миру эффективных торговых правил, а его односторонняя протекционистская политика, замаскированная под «искусство сделки», не приносит результата. Они также отмечают, что подобное давление ощущают и другие крупные экономики, например Евросоюз.

    В материале подчеркивается, что Белый дом постоянно связывает тарифную войну с геополитическими вопросами, включая кризис на Украине, что лишь усложняет как торговые отношения, так и решение насущных проблем. Авторы делают вывод, что повышение пошлин не приведет к пополнению бюджета США, не компенсирует дефицит и не создаст новых рабочих мест.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика и введение пошлин «воскресили» экономику США.

    Трамп также заявлял, что Индия якобы прекратит приобретать нефть у России в обмен на торговую сделку с США. В Индии опровергли заявления западных СМИ о приостановке закупок российской нефти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему сроки ультиматума Трампа не влияют на российскую экономику.

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    4 августа 2025, 11:27 • Новости дня
    Tageszeitung: Ультиматум Трампа не изменит цели спецоперации Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина, сообщает Tageszeitung.

    Немецкая газета Tageszeitung заявила, что ультиматум Трампа не заставит Путина отказаться от целей спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Ультиматумы не могут принудить к миру», – пишет издание.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что новые антироссийские санкции от США начнут действовать в случае отсутствия перемирия на Украине в указанные им сроки.

    Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.

    Дональд Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения ультиматума.

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    4 августа 2025, 10:20 • Новости дня
    The Guardian: Трамп ведет себя все более странно в ходе публичных выступлений

    Tекст: Вера Басилая

    Публичные выступления Дональда Трампа все чаще сопровождаются внезапной сменой тем и забывчивостью, что вызывает подозрения относительно состояния его когнитивных функций, заявил журналист Адам Гэббатт в статье для газеты The Guardian.

    В Британии журналист Адам Гэббатт из издания The Guardian заявил о возможных когнитивных проблемах у президента США Дональда Трампа, передает канал «360».

    По его словам, последний год поведение политика на публичных мероприятиях и в интервью вызывает вопросы, отмечаются странности и спонтанные высказывания.

    Автор публикации приводит пример встречи Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, когда политик неожиданно сменил тему разговора с иммиграции на двухминутный монолог о ветряных мельницах. Адам Гэббатт отмечает, что Трамп часто отвлекается, забывает простые факты и не всегда способен сосредоточиться во время выступлений.

    Старший преподаватель кафедры психологии Корнеллского университета Гарри Сигал считает, что подобное поведение говорит о неспособности политика контролировать себя во время публичных речей. Эксперт связывает это с возрастными изменениями, которые могут влиять на когнитивные функции. Тем не менее источники в окружении Трампа от публичных комментариев воздерживаются.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

    Ливитт объяснила появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями.

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    4 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    Бывший глава дипломатии ЕС Боррель назвал капитуляцией торговую сделку ЕС и США

    Экс-глава дипломатии ЕС Боррель назвал капитуляцией торговую сделку ЕС и США

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал капитуляцией Европы торговую сделку между Брюсселем и Вашингтоном на снижение пошлин до 15% на 75% товаров из Европы.

    Боррель назвал капитуляцией Европы новую торговую сделку между Брюсселем и Вашингтоном, передает ТАСС.

    В интервью порталу EUObserver Боррель заявил: «Еврокомиссия подает это как наименее плохой вариант. Но я думаю, что это результат плохой стратегии – скорее капитуляция, чем сделка. Это результат старой доброй стратегии запугивания. США угрожали нам 30-процентными пошлинами, затем предложили 15-процентные и ждут от нас благодарности».

    Боррель подчеркнул, что после такого соглашения ЕС уже нельзя считать стратегически автономным игроком на мировой арене. Он отметил, что политически результат крайне негативен, поскольку создает впечатление слабости и подчинения требованиям президента США Дональда Трампа. По его словам, попытки добиться сбалансированного соглашения с помощью «стратегии улыбок и хороших манер» не принесли успеха.

    Сделка заключена 27 июля после переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа. Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на примерно 75% европейских товаров вместо угрожавших ранее 30% на весь импорт из Европы. В ответ Еврокомиссия согласилась полностью запретить любые виды импорта российских энергоресурсов и пообещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 млрд долларов, а также инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США. А Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом.

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    4 августа 2025, 13:09 • Новости дня
    NYT: Израиль и США запланировали выдвинуть ХАМАС ультиматум

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планируют поставить ХАМАС жесткие условия об освобождении не менее 20 заложников.

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планируют выдвинуть ультиматум движению ХАМАС: если радикалы не согласятся на условия, Израиль расширит военную операцию в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Основные требования – немедленное освобождение всех израильских заложников, которых осталось не менее 20 человек, а также возвращение тел 30 погибших. В обмен Израиль готов выпустить палестинских заключенных.

    Кроме того, Израиль и США требуют, чтобы ХАМАС сложил оружие и прекратил вооруженную борьбу в будущем.

    Представитель ХАМАС Махмуд Мардави в комментарии The New York Times заявил: «Это было нашим требованием с самого начала: прекращение войны, освобождение заключенных и последующие договоренности в секторе Газа – четкая и всеобъемлющая сделка». При этом он отметил, что движение не согласится сложить оружие.

    Ранее лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя говорил о бессмысленности переговоров при сохранении блокады анклава. После очередного отказа ХАМАС премьер Израиля Нетаньяху распорядился отозвать делегацию с переговоров в столице Катара. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также сообщил о выводе американских переговорщиков из Дохи, объяснив это отсутствием желания у ХАМАС идти на перемирие.

    В ответ палестинские радикалы заявили, что не согласны с оценкой США, подчеркнув, что другие посредники расценили их позицию как конструктивную. Обстановка вокруг Газы продолжает оставаться напряженной, несмотря на попытки международного посредничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Нетаньяху допустил военное освобождение заложников в секторе Газа. А канцлер ФРГ Мерц заявил об освобождении заложников ХАМАС как об условии мира.

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