Трамп пообещал значительно повысить пошлины Индии за импорт нефти России

Трамп пообещал Индии значительно повысить пошлины за импорт нефти России

Tекст: Дарья Григоренко

«Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает затем большую часть приобретенной нефти на свободном рынке с существенной прибылью», – отметил Трамп на своей странице в Truth Social. Он подчеркнул, что в связи с этим планирует «значительно повысить пошлины, которые Индия платит США», передает ТАСС.

Президент не уточнил, о каких именно товарах идет речь и на сколько планируется повысить пошлины. В последнее время вопрос торговли российской нефтью приобрел особое значение на фоне санкционной политики США в отношении России.

В понедельник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что введение Соединенными Штатами пошлин в 25% на индийские товары приведет к замедлению роста ВВП Индии на 0,2%.