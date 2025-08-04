Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Очереди у Крымского моста достигли 2,5 тыс. машин
У Крымского моста количество ожидающих автомобилей выросло до 2,5 тыс., а время ожидания на досмотр достигло пяти часов со стороны Тамани.
По данным оперативного Telegram-канала о ситуации на транспортном переходе, к 14.00 мск в понедельник наблюдается значительный рост очередей по сравнению с утренними показателями.
В сообщении отмечается: «В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2175 транспортных средств. Время ожидания – более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания – около двух часов».
Ранее в 12.00 мск количество автомобилей в очереди составляло 2135, что говорит о продолжающемся накоплении транспорта. Оперативный штаб призывает водителей учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок через Крымский мост.
Накануне сообщалось, что очередь из порядка 2,2 тыс. автомобилей образовалась у Крымского моста с обеих сторон. В воскресенье утром сообщалось, что более 1400 автомобилей скопились у Крымского моста, причем со стороны Тамани водителям приходится ждать проезда около четырех часов.