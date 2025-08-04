Из-за ливней в Пакистане погибли почти 300 человек

В Пакистане из-за муссонных дождей и наводнений погибли 299 человек

Tекст: Денис Тельманов

По меньшей мере 299 человек, включая 140 детей, погибли, а 715 пострадали в Пакистане с 26 июня из-за сильных ливней, передает ТАСС.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщает о повреждении более 1,6 тыс. зданий, из которых более 500 полностью разрушены, и о вынужденной эвакуации более 2,8 тыс. человек. Значительный ущерб нанесен сельскому хозяйству и животноводству.

Наиболее тяжелая ситуация отмечается в провинциях Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, Синд и Белуджистан. Власти Пакистана предпринимают меры для спасения людей и сокращения последствий бедствия. Уже проведено более 200 спасательных операций, развернуты временные госпитали и лагеря для оставшихся без крова граждан.

Сезон муссонов в стране обычно длится с июня по сентябрь, принося как необходимые для сельского хозяйства осадки, так и частые наводнения. По данным метеорологов, в ближайшие дни сильные дожди сохранятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проливные дожди в Пекине привели к гибели 44 человек. В уезде Динцин на востоке Тибета оползень объемом 200 тыс. кв. метров стал причиной гибели трех человек и исчезновения еще семи. В США из-за наводнений, вызванных обильными осадками, погибли 14 человек, несколько остаются пропавшими без вести.