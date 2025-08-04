Пушилин сообщил о запуске «Патруля здоровья» в ДНР

Пушилин сообщил о запуске «Патруля здоровья» и расширении сосудистых центров в ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Сосудистые центры в Донецкой народной республике пользуются высоким спросом из-за большого количества людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает ТАСС.

Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Кремле. Пушилин подчеркнул: «Вы совсем недавно открывали сосудистый центр в Донецке, больница имени Калинина продолжает развиваться. Мы ускоряем еще сосудистый центр в Макеевке. У нас повышенное по статистике значение инфарктов и инсультов, которое необходимо снижать, и сосудистые центры в этом помогут».

Пушилин также обратил внимание на недостаток узкопрофильных специалистов в регионе. Для решения этой проблемы в ДНР запустили проект «Патруль здоровья»: врачи выезжают в муниципалитеты, включая малые населенные пункты, и уже оказали помощь более 30 тыс. жителей. Пушилин отметил, что выпускники медицинского университета остаются в республике с помощью дополнительных мер поддержки, несмотря на конкуренцию с другими регионами.

До конца текущего года в сельской местности планируется построить и открыть 18 фельдшерско-акушерских пунктов. В ДНР продолжают переоснащение сосудистых центров и оснащение современным оборудованием, включая ангиографы и компьютерные томографы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил важность решения проблем угольной отрасли республики. Президент также заявил, что одной из главных задач для ДНР остается устранение потерь воды при транспортировке, которые местами достигают 60%.