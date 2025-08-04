Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Путин призвал обратить особое внимание на некоторые вопросы угольной отрасли ДНР
Путин: Некоторые вопросы в угольной отрасли в ДНР требуют особого внимания
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным подчеркнул необходимость уделить повышенное внимание проблемам угольной отрасли Донецкой народной республики.
В начале беседы в Кремле с Пушилиным Путин обозначил ключевые темы для обсуждения – водоснабжение, восстановление жилого фонда и развитие здравоохранения, передает РИА «Новости».
«Потом экономика в целом и прежде всего, конечно, угольная отрасль – там есть вопросы, которые требуют особого внимания», – отметил Путин.
Глава государства предложил Пушилину подробно рассмотреть каждый из этих пунктов.
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным.