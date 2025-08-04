Путин призвал обратить особое внимание на некоторые вопросы угольной отрасли ДНР

Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева

Песков: Внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин

Tекст: Вера Басилая

В российском руководстве существуют разные мнения по вопросам внутренней и внешней политики, однако окончательное решение принимает президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, как и другие представители власти, может придерживаться более жестких позиций, что естественно для любой страны.

Песков подчеркнул, что подобная разница во взглядах существует и в руководстве США, и в европейских странах. «В каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и разный настрой», – заявил он, комментируя резкие заявления Медведева.

В то же время Песков сделал акцент на том, что определяющей является именно позиция главы государства. «В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин», – заявил Песков.

Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

Позже Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» после заявлений Медведева.

Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.