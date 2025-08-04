Польша начала эксгумацию погибших при обороне Львова солдат

Tекст: Дарья Григоренко

Работы проходят на территории бывшего кладбища в районе Збойска. Цель польско-украинской экспедиции – перезахоронить останки солдат Войска польского, передает РИА «Новости».

В агентстве отметили, что погибшие воины представляли разные национальности и защищали Львов от нападения немецких войск в начале Второй мировой войны. В сообщении уточняется: «Во Львове начались эксгумации польских солдат. Работы ведутся на бывшем кладбище в Збойске. Цель польско-украинской экспедиции – перезахоронение останков солдат Войска польского».

Планируется, что эксгумационные работы завершатся к 30 августа. Это последняя поисковая операция с участием польских специалистов на Украине. Ранее в мае завершился полевой этап подобных работ в селе Пужники Тернопольской области, где обнаружили останки 42 человек – жертв Волынской резни.

В июле украинская администрация Тернопольской области дала разрешение на дальнейшие работы по эксгумации жертв Волынской резни в Пужниках.

Напомним, 11 июня украинское министерство культуры одобрило проведение эксгумации и переноса останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году в Львовской области.

В ноябре пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что в весной 2025 года могут возобновиться работы по эксгумации останков жертв Волынской резни, приостановленные в 2017 году.