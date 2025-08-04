Сальдо: Изоляция Карантинного острова ведет к освобождению правобережья

Tекст: Дарья Григоренко

Сальдо в своем Telegram-канале уточнил, что «изоляция района боевых действий – вопрос нескольких дней. На очереди – железнодорожный мост. Все говорит о подготовке к новому этапу: освобождению правобережья».

Карантинный остров известен тем, что на нем находится жилой микрорайон Корабел, который также называют Островом.

Ранее Сальдо заявил, что украинские власти решили эвакуировать мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне после превращения микрорайона в военную базу армией Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил о пресечении попытки высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. Сальдо ранее заявил, что попытки ВСУ высадиться на Тендровской косе бессмысленны.