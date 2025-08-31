Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.0 комментариев
Умерла 103-летняя участница Курской битвы Мария Колтакова
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова, известная как «железная бабушка», умерла на 104-м году жизни, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Гусев в своем Telegram-канале отметил: «Когда уходит из жизни такой человек, наша планета становится беднее. Мария Денисовна Колтакова – легендарная личность. Героически прошла Великую Отечественную, защищала Воронеж».
Колтакова ушла добровольцем на фронт в 1942 году и служила в санитарном батальоне. За годы войны она была дважды ранена и вынесла с поля боя более 300 человек. Не дойдя до Берлина всего 60 км из-за ранения, Победу встретила в Праге.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что Колтакова участвовала в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии, была награждена медалью «За отвагу». Ее называли «железной бабушкой» за силу воли и активную спортивную деятельность даже в почтенном возрасте. В девяносто девять лет она управляла танком, стреляла из пневматического пистолета, участвовала в соревнованиях по джип-триалу, летала на реактивном самолете и совершала полеты на планере.
С 2015 года Мария Колтакова 16 раз становилась рекордсменкой Книги рекордов России. Среди ее достижений – полеты на дельтаплане и воздушном шаре, погружения с аквалангом, выполнение фигур сложного пилотажа на безмоторном самолете и прыжок с парашютом с высоты 4200 метров.
