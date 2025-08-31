Умерла 103-летняя участница Курской битвы Мария Колтакова

Tекст: Дарья Григоренко

Гусев в своем Telegram-канале отметил: «Когда уходит из жизни такой человек, наша планета становится беднее. Мария Денисовна Колтакова – легендарная личность. Героически прошла Великую Отечественную, защищала Воронеж».

Колтакова ушла добровольцем на фронт в 1942 году и служила в санитарном батальоне. За годы войны она была дважды ранена и вынесла с поля боя более 300 человек. Не дойдя до Берлина всего 60 км из-за ранения, Победу встретила в Праге.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что Колтакова участвовала в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии, была награждена медалью «За отвагу». Ее называли «железной бабушкой» за силу воли и активную спортивную деятельность даже в почтенном возрасте. В девяносто девять лет она управляла танком, стреляла из пневматического пистолета, участвовала в соревнованиях по джип-триалу, летала на реактивном самолете и совершала полеты на планере.

С 2015 года Мария Колтакова 16 раз становилась рекордсменкой Книги рекордов России. Среди ее достижений – полеты на дельтаплане и воздушном шаре, погружения с аквалангом, выполнение фигур сложного пилотажа на безмоторном самолете и прыжок с парашютом с высоты 4200 метров.

Ранее сообщалось, что почетный гражданин Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Меркин скончался на 102-м году жизни.

14 июля в возрасте 100 лет ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, защитник Воронежа, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов.