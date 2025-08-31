Работу трансформатора и генератора Курской АЭС восстановили досрочно

Tекст: Дмитрий Зубарев

Восстановительные работы на Курской атомной электростанции завершились досрочно, передает РИА «Новости». В пресс-службе АЭС сообщили, что в 2:20 утра 31 августа работу трансформатора и турбогенератора №6 удалось возобновить раньше графика, благодаря чему мощность третьего энергоблока достигла 100%.

Ранее объект подвергся атаке украинского беспилотника, который был сбит средствами ПВО, но при падении вызвал детонацию и повредил трансформатор. В результате происшествия возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали, энергоблок №3 временно разгрузили на 50%, пострадавших не было.

Сейчас энергоблоки №1 и №2 работают без генерации, а четвертый энергоблок находится в плановом ремонте. Радиационный фон на территории АЭС и прилегающих участках не изменился и остается на уровне естественных значений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили боевой дрон ВСУ в районе Курской АЭС. Роспотребнадзор заявил, что превышений радиационного фона возле станции не обнаружено. Депутат Шеремет назвал атаку на Курскую АЭС ядерным терроризмом.