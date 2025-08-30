То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.19 комментариев
Во Владивостоке появился крупнейший мурал о дружбе России и Китая
На фасаде спорткомплекса «Олимпиец» во Владивостоке завершается создание крупнейшего мурала площадью более 5 тыс. кв. м о дружбе России и Китая.
Во Владивостоке на фасаде спорткомплекса «Олимпиец» появился масштабный мурал, посвященный дружбе России и Китая, сообщается в Telegram-канале администрации Владивостока.
Автор арт-объекта – всемирно известный китайский художник NUT, известный работами в жанре стрит-арта. Площадь мурала превышает 5 тыс. квадратных метров, что делает его самым крупным проектом фестиваля «Лица городов».
В настоящее время роспись находится в финальной стадии, завершить работу планируют в течение нескольких дней. Организаторами выступают фонд «Новые формы» и компания «Городские галереи». Идея создания мурала принадлежит художнику из Петербурга Филиппу Дульмаченко.
Кроме того, большой мурал, посвященный сохранению природы, теперь украшает подпорную стену на Патрокле во Владивостоке.
На эскизе изображены амурский тигр и президент России Владимир Путин, что символизирует связь дикой природы с государственной поддержкой защиты экологии. Проект получил поддержку от АНО «Амурский тигр» и Русского географического общества.
Генеральный директор АНО «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что государство сегодня уделяет особое внимание вопросам сохранения окружающей среды.