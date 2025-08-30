Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя ликвидацию бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, допустила, что за это могут попытаться обвинить украинских аквалангистов, подозреваемых ранее в теракте на «Северном потоке».

Она с иронией отметила, что допустят версию, что один из аквалангистов «через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы».

Парубий был известен как комендант «Майдана» в 2013-2014 годах и фигурировал в обвинениях в организации расстрела митингующих и силовиков неизвестными снайперами.

По данным представителей одесского подполья, Парубий был организатором и куратором расправы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, где погибли 48 человек и пострадали более 250. После трагедии по его поручению была создана журналистская группа «Второе мая», препятствовавшая расследованию событий.

В субботу во Львове был ликвидирован бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий.

Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.

Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.