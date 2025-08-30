То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.19 комментариев
Захарова допустила, что ликвидацию Парубия «повесят на украинских аквалангистов»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство «коменданта Майдана» Андрея Парубия и допустила, что ответственность за его ликвидацию возложат на «украинских аквалангистов».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя ликвидацию бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, допустила, что за это могут попытаться обвинить украинских аквалангистов, подозреваемых ранее в теракте на «Северном потоке».
Она с иронией отметила, что допустят версию, что один из аквалангистов «через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы».
Парубий был известен как комендант «Майдана» в 2013-2014 годах и фигурировал в обвинениях в организации расстрела митингующих и силовиков неизвестными снайперами.
По данным представителей одесского подполья, Парубий был организатором и куратором расправы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, где погибли 48 человек и пострадали более 250. После трагедии по его поручению была создана журналистская группа «Второе мая», препятствовавшая расследованию событий.
В субботу во Львове был ликвидирован бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий.
Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.
Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.