То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.11 комментариев
Генштаб: Нанесены удары по «Южмашу», «Мотор Сич» и «КБ им Янгеля» на Украине
ВС России в субботу ночью нанесли результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Российские Вооруженные силы ночью нанесли результативный удар по ряду украинских оборонных предприятий, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
По словам Герасимова, был нанесен результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и по сборочным цехам Павлоградского химического завода.
Как сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, среди целей были производственные мощности, создающие двигатели, боевые части, топливо для ракет и системы управления для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удары пришлись по авиационной технике и инфраструктуре десяти военных аэродромов – в Ивано-Франковске, Луцке, Дубно, Вознесенске, Черкассах, Канатово, Коломые, Озерном, Василькове и Староконстантинове.
По словам Герасимова, за весенне-летний период ВС России уже нанесли удары по 76 важным объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. «Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности», – подчеркнул он.
В июле и августе, совместно с ФСБ России была проведена серия массированных и групповых ударов по ключевым украинским производствам, связанным с созданием оперативно-тактического комплекса «Сапсан». В результате были уничтожены конструкторские бюро и цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.
Отмечается, что 28 августа в Киеве был нанесен удар по предприятиям «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», которые выпускают комплектующие к ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным беспилотным летательным аппаратам. Также удары пришлись по авиабазам в Староконстантинове, Василькове и Коломые.
Минобороны России сообщило, что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.
Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ.