Политолог рассказал о причинах массовых беспорядков в Виннице

Политолог Скачко: К беспорядкам в Виннице привели зверства сотрудников ТЦК

Tекст: Андрей Резчиков

«Украинское население прямо говорит о том, что не хочет идти и умирать на войне. Украинцы не понимают, зачем и за кого им погибать. С другой стороны, жители Винницы и любых других городов Украины хотя и не хотят воевать, но при этом не выступают лично против войны. Именно поэтому власть использует войну как решение внутренних проблем, людей хватают и посылают на убой», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

Жесткие меры властей по сдерживанию протестов не способствуют снижению общественного недовольства, а напротив – провоцируют усиление сопротивления, подчеркивает эксперт: «На Западе понимают, что требования к Украине воевать вызывает все эти внутренние беспорядки. Если Запад отменит свой заказ Украине на войну, эти вещи прекратятся. А пока от Украины требуют воевать с Россией до последнего украинца, власти продолжат делать то, чем занимаются сейчас, а Запад в лучшем случае будет грозить пальчиком».

Зверства сотрудников ТЦК, продолжил Скачко, не прекращаются только потому, что «люди нужны только на войну». «Война нужна украинской власти, чтобы держать эту страну в узде и получать западную помощь. А Западу эта война нужна для решения геополитических проблем – для нанесения стратегического поражения России. Если этого не получится, то Запад рассчитывает на участие в переговорах с РФ с позиции силы. Сегодня это главный источник проблем винницких женщин, которых отметелили на стадионе «Локомотив». Эти женщины не смогли ничего сделать», – подчеркнул эксперт.

Накануне в Виннице произошел самый массовый за всю историю Украины бунт против ТЦК (местный аналог военкомата). Военкомы привезли на стадион «Локомотив» около сотни насильно мобилизованных мужчин. В знак несогласия с действием властей родственники задержанных, в основном это были женщины, выломали ворота, чтобы прорваться на территорию стадиона и вызволить мобилизованных.

Военкомат обвинил протестующих в попытке незаконного проникновения на охраняемую территорию. Для урегулирования ситуации на место были вызваны наряды полиции. В результате начались столкновения. Силовики использовали дубинки и перцовый газ. Участниц бунта арестовывали и сажали в фургоны, а часть задержанных мужчин отправили к уже пойманным новобранцам.

В субботу винницкий территориальный центр комплектования подтвердил факт сбора порядка ста мобилизованных на городском стадионе. Там пояснили, что причиной для этого якобы стало проведение медосмотров.