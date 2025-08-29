  • Новость часаКремль заявил об отсутствии динамики по переговорам по Украине
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его ключевых участников?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    7 комментариев
    29 августа 2025, 14:39 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников

    В Курской и Орловской областях сбили два украинских беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    В первой половине дня над Курской и Орловской областями средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.

    В период с 10.00 до 13.00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..

    По данным ведомства, один из беспилотников был сбит над территорией Курской области, второй – над территорией Орловской области.

    В сообщении подчеркивается, что оба дрона были уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб объектам на земле. О пострадавших или повреждениях инфраструктуры информации не поступало.

    Ранее в пятницу число пострадавших при атаке дрона в Орловской области выросло до четырех человек.

    За минувшую ночь над Россией сбили 54 украинских беспилотника.

    28 августа 2025, 22:06 • Новости дня
    Минобороны показало новые кадры со взорвавшего корабль ВМС Украины катера
    Минобороны показало новые кадры со взорвавшего корабль ВМС Украины катера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России опубликовало видео момента атаки на украинский корабль «Симферополь» с борта безэкипажного катера.

    Кадры, опубликованные в Telegram-канале Минобороны России, демонстрируют, как безэкипажный катер движется по направлению к среднему разведывательному кораблю ВМС Украины «Симферополь».

    На видео хорошо видно, как катер на большой скорости приближается к борту украинского судна, после чего происходит взрыв. Сообщается, что в результате удара корабль был уничтожен.

    Видео снято непосредственно с борта российского безэкипажного катера, участвовавшего в операции по поражению корабля противника.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало видео атаки корабля «Симферополь» Военно-морских сил Украины российским безэкипажным катером.

    Министерство обороны России заявило об уничтожении корабля в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Эксперт Денис Федутинов сообщил, что такой катер впервые применили для уничтожения корабля ВМС на Украине.

    Комментарии (17)
    28 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Москва ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве

    Захарова: ВС России наносят удары только по военным объектам ВСУ

    Москва ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    МИД России опроверг сообщения СМИ о якобы нанесенном ВС России ударе по зданию представительства Евросоюза в Киеве. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения вооруженных сил Украины, следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», – заявила Захарова.

    Она также отметила, что информационная кампания вокруг якобы российских атак на гражданские объекты поддерживается официальными представителями Евросоюза и близкими к нему СМИ, при этом руководство ЕС и его стран-членов не реагирует на обстрелы гражданской инфраструктуры и теракты на территории России со стороны ВСУ.

    По словам Захаровой, российская сторона неоднократно приводила соответствующие факты на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Данная позиция была доведена и.о. постоянного представителя России при Евросоюзе до официальной стороны ЕС.

    Ранее Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за ударов по Киеву, где было повреждено здание дипмиссии.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о якобы серьезном повреждении здания Британского совета в Киеве после авиаудара.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом российская сторона рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 06:59 • Новости дня
    Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток пленных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские наемники, участвовавшие в боях на стороне Украины, решили покинуть фронт после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами, рассказал адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

    По его словам, наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Киева, сбежали после того, как увидели пытки российских пленных украинскими военными, передает ТАСС.

    По словам Короткова-Гуляева, его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда был потрясен жестокостью карательных батальонов и решил покинуть Украину, несмотря на опасность. Вместе с ним сбежать попытался другой колумбиец Александер Анте, с которым они познакомились на фронте.

    Адвокат отметил, что наемники подвергались идеологической обработке на Украине, где СБУ активно использовала знание испанского языка для пропаганды среди иностранцев. Мосгорсуд продлил арест Медины Аранды и Анте до 26 ноября. Как уточняет следствие, оба обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ, им грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются и продлены до 22 декабря из-за большого объема работы.

    Оба обвиняемых происходят из города Попаян в Колумбии. Их задержали в августе 2024 года и заключили под стражу в Москве.

    ФСБ сообщила, что у колумбийцев изъяли банковские карты, документы, военный билет ВСУ и форму с символикой батальона «Карпатская сечь», а также фотографии, подтверждающие их пребывание в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников ВСУ. Командование ВСУ снизило требования к колумбийским наемникам из-за серьезных потерь. Санчес также заявил о невыплатах компенсаций семьям погибших колумбийцев.

    Комментарии (6)
    29 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине

    Politico сообщила о планах европейских лидеров создать буферную зону на Украине

    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения, пишет Politico.

    Это предложение, по словам пяти европейских дипломатов, является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники рассматривают в качестве послевоенного сценария или сценария прекращения огня на Украине, говорится в материале газеты Politico.

    Официальные лица расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть реальная зона, и неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки, пишет издание.

    США, по-видимому, не участвуют в обсуждении вопроса о буферной зоне. Но тот факт, что официальные лица пытаются перекрыть полосу земли внутри Украины, чтобы добиться хрупкого мира, свидетельствует о том, что союзники по НАТО отчаянно нуждаются в разрешении войны.

    По мнению Джима Таунсенда, бывшего сотрудника Пентагона, который курировал политику в Европе и НАТО при администрации Обамы, европейские чиновники хватаются за соломинку, так как пара британских и французских наблюдателей не удержат русских от реализации поставленных целей.

    Разделение имеет историческое значение. Европейские дипломаты воздерживаются от сравнения этого с тщательно охраняемым разделом между Северной и Южной Кореей, которые формально все еще воюют. Они больше сравнивают это с разделением Германии во время холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о ключевой роли модели гарантий безопасности для Украины, основанной на принципах коллективной обороны НАТО.

    Западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    В Копенгагене европейские министры рассмотрят вариант отправки миротворцев из нейтральной страны для патрулирования границы и демилитаризованной зоны на Украине.

    Комментарии (7)
    28 августа 2025, 23:02 • Новости дня
    Мерц: Встречи Путина и Зеленского, очевидно, не будет

    Канцлер Германии Мерц отверг возможность встречи Путина и Зеленского

    Мерц: Встречи Путина и Зеленского, очевидно, не будет
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон на Лазурном берегу заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, что, по его мнению, очевидно.

    «Сегодня мы должны снова обратиться к этому вопросу, особенно учитывая тот факт, что встречи президента Зеленского и президента Путина, очевидно, не будет, в отличие от того, о чём договорились президент Трамп и президент Путин на прошлой неделе», – приводит слова Мерца журнал Stern.

    По мнению немецкого канцлера, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования украинского конфликта.

    До этого, во вторник, Мерц обвинил Путина в «стратегии затягивания времени», так как российский лидер якобы обвязал встречу с Зеленским предварительными условиями, которые «совершенно неприемлемы» с точки зрения Украины и ее западных партнеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия. Трамп также допустил, что встреча между президентами России и Украины может не состояться, подчеркнув независимость их решений.

    Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни пригрозил ужесточить санкции против России в случае срыва встречи лидеров России и Украины

    Комментарии (9)
    29 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    В Сумской области ликвидировали офицера эстонского спецназа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области уничтожили офицера эстонского спецназа Олева Руста, который воевал на стороне ВСУ с 2023 года, сообщили в российских силовых структурах.

    Высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, воевавший в составе сил специальных операций ВСУ, был ликвидирован в Сумской области, передает ТАСС. Информацию об этом изданию подтвердили в российских силовых структурах.

    «В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, 27.04.1988 года рождения. Он отправился добровольцем на Украину в 2023 году, присоединившись к 3-му полку ССО», – сообщил собеседник агентства.

    По его данным, Руст ранее участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане в 2011 и 2013 годах, а в 2017 году прошел отбор в ССО Эстонии. В 2020 году он был задействован в операции в Мали.

    В силовых структурах уточнили, что эстонский наемник, скорее всего, был ликвидирован в результате массированного удара авиабомбами, который произошел около недели назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонский наемник пропал на Украине. Эстонец, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском. Министр обороны Эстонии не смог назвать число воюющих за ВСУ эстонцев.

    Комментарии (4)
    28 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях

    Военный аналитик Кнутов: Потопление украинского корабля «Симферополь» – предупреждение судам, перевозящим оружие для ВСУ

    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Потопление украинского корабля «Симферополь» российским безэкипажным катером – сигнал странам НАТО, которые судами перевозят оружие для ВСУ. Кроме того, благодаря развитию подобных дронов ВС России в перспективе могут взять одесские порты под контроль, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитики также подчеркивают: успешное применение морского дрона переводит войну на море в новую фазу.

    «Потопление российским безэкипажным катером корабля «Симферополь» ВМС Украины – важный прецедент. Мы показали, что у нас есть морские дроны, которые будут кошмарить не только остатки украинского флота, но и те суда, которые везут оружие для ВСУ под видом гражданских грузов», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    По его мнению, для российских сил открывается перспектива «взять под контроль одесские порты». «Нынешняя операция стала хорошей демонстрацией наших возможностей», – добавил собеседник. Кнутов напомнил, что Россия активно ведет разработку БЭКов. В июне прошлого года были представлены «Визир», «Оркан», «БЭК-1000». В 2025 году безэкипажные катера были применены на учениях «Июльский шторм».

    Эксперт считает, что успех удара по украинскому кораблю обеспечила разведка. «Наверняка работал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который имеет хорошую разведывательную аппаратуру, мощную видеокамеру. С помощью БПЛА, вероятно, обнаружили цель, а дальше по наводке действовал БЭК», – рассуждает спикер.

    «Потопление «Симферополя» стало пробным и успешным ударом. Я думаю, что в последующем мы увидим еще такие операции, а применение морских дронов станет более широким. Таким образом, противнику придется чувствовать себя неуютно в тех морских акваториях, к которым он привык», – акцентировал Кнутов.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника» называют этот эпизод «боевым крещением российских БЭКов и шагом к их дальнейшему применению». «Теперь ключевой вопрос масштабирования атак сводится к двум факторам. Первый – серийное производство: насколько быстро Россия сможет наладить выпуск БЭКов в больших количествах. Второй – средства противодействия: какие технологии и тактики сможет выработать украинская сторона для защиты морских маршрутов», – отмечают аналитики.

    «Дефицита целей у БЭКов не будет: морской трафик в Одессу остается плотным – а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно. Успешное применение морского дрона России переводит войну на море в новую фазу, где можно не только отвечать на удары, но и наносить их. Все теперь зависит от того, смогут ли эти удары принять массовый характер, превратившись в фактор, способный парализовать движение в западной части Черного моря и прервать морские поставки на Украину», – заключили эксперты.

    Ранее Минобороны сообщило о потоплении украинского военного корабля. «С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», – говорится в сообщении ведомства.

    «Этот крайне невезучий кораблик – «Симферополь» – можно считать олицетворением «могучих» военно-морских сил Украины», пишут авторы канала WarGonzo в Telegram-канале. «Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина, изначально являлось средним рыболовным траулером морозильным (СРТМ) советской постройки», – напомнил он.

    «В 2016 году на него установили станцию радиотехнической разведки, 30-мм пушку и ПЗРК «Игла» – так рыбак стал военным разведчиком. В апреле 2019 года он был спущен на воду в Киеве, в мае на борту произошел пожар. С тех пор «Симферополь» находился на ремонте и испытаниях», – отметил моряк. Он допустил, что атака БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. «Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», – акцентировал специалист.

    Комментарии (13)
    28 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Раненный в Курской области оператор ВГТРК после операции переведен в реанимацию
    Раненный в Курской области оператор ВГТРК после операции переведен в реанимацию
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, раненный при выполнении профессиональных обязанностей в одном из приграничных населенных пунктов Курской области, был успешно прооперирован и переведен в реанимацию, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший ранения в одном из приграничных населенных пунктов Курской области, был успешно прооперирован и переведен в реанимацию, следует из сообщения в Telegram-канале Хинштейна.

    По словам Хинштейна, через некоторое время врачи проведут второй этап реконструирующей операции, так как в результате детонации у Солдатова серьезно повреждена нога. Сейчас журналисту оказывают помощь специалисты Курской областной больницы совместно с врачами федерального Центра медицины катастроф. Состояние оператора оценивается как стабильное, за его здоровьем ведется круглосуточное наблюдение.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что журналист ВГТРК подорвался на мине в приграничном населенном пункте и был доставлен в больницу.

    Раненого оператора ВГТРК в Курске прооперировали хирурги из Москвы.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Оператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в Курской области
    Оператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в Курской области
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Курской области оператор ВГТРК был госпитализирован после взрыва мины во время выполнения профессиональных обязанностей в приграничном населенном пункте.

    Оператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в одном из приграничных населенных пунктов Курской области, передает ТАСС.

    Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что военные оказали журналисту первую помощь непосредственно на месте происшествия и затем доставили его в областную больницу. Сейчас оператору предоставляют необходимое медицинское лечение. Хинштейн подчеркнул, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, врачи делают все возможное для его восстановления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, сравнив его со стихийным бедствием.

    Комментарии (2)
    29 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Atlantic узнал, за что Трамп раздосадован на Европу, Зеленского и самого себя

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.

    Как заявил один из источников журнала Atlantic, близкий к Белому дому, раздражению президента способствовали некоторые сторонники из Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесенного в список экстремистов и террористов в России), который является доверенным лицом  Трампа. Он призвал президента снова пригрозить России санкциями, если она не сядет за стол переговоров.

    Журнал отмечает, что форма возможного мирного соглашения, если и когда оно будет достигнуто, остается неясной: США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с украинцами и потенциального предложения помощи в сфере противовоздушной обороны.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта, сообщили источники», – сказано в статье.

    В журнале поясняют, что глава Белого дома не хочет ввязывать страну в украинских конфликт больше, опасаясь оттолкнуть своих сторонников MAGA. Этим и объясняются настойчивые упоминания Трампом предшественника Джо Байдена, виновного в сложившейся ситуации, даже спустя семь месяцев после вступления в должность президента.

    «Он просто хочет, чтобы все это закончилось, почти не важно, как», – сказал высокопоставленный чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Трамп. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о первом уничтожении корабля ВСУ безэкипажным катером

    Эксперт Федутинов сообщил о первом уничтожении корабля ВСУ безэкипажным катером

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые российский безэкипажный катер был применен для уничтожения корабля ВМС на Украине, заявил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    Впервые российские войска уничтожили корабль ВМС Украины с помощью безэкипажного катера, передает ТАСС. По словам эксперта по беспилотной авиации Дениса Федутинова, этот случай официально подтвержден Министерством обороны России.

    «Это первый подтвержденный Минобороны РФ случай поражения российским безэкипажным катером корабля украинских ВМС. Из имевших резонанс эпизодов применения российских БЭКов вспоминается только эпизод с подрывом в районе одного из мостов через Днепр», – рассказал Федутинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об уничтожении среднего разведывательного корабля военно-морских сил Украины «Симферополь» в устье Дуная. Российские военные провели удар по кораблю с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 00:43 • Новости дня
    Госдеп предодобрил продажу Украине ракет и оборудования на 825 млн долларов

    Tекст: Ирма Каплан

    Входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) сообщило о предварительном одобрении Госдепартаментом очередного пакета военной помощи Украине.

    «Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму 825 млн долларов», – сказано в сообщении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

    Там пояснили, что правительство Украины запросило закупить до 3350 ракет повышенной дальности (ERAM) и 3350 модулей встроенной глобальной системы позиционирования (GPS)/инерциальной навигационной активной системы (EGISvaofil withINS) (SAASM), Y-код или M-код. Для удовлетворения нужд киевского режима, в пакет военной помощи включат расходники и аксессуары, возможность ремонта и возврата, обучение персонала и учебное оборудование.

    «Общая предполагаемая стоимость составляет 825 миллионов долларов США. Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности страны-партнера, являющейся движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – сообщили в DSCA.

    В Агентстве считают, что предлагаемая продажа оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на боеготовность США.

    Напомним, ранее Wall Street Journal сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Трамп пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    Комментарии (2)
    29 августа 2025, 06:14 • Новости дня
    Беженка рассказала о массовом мародерстве ВСУ в Красноармейске

    Беженка заявила о массовых кражах вещей ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Красноармейска сталкивались с массовым мародерством со стороны военных ВСУ, которые выносили из домов все вплоть до ковров, рассказала беженка Елена Власова.

    По ее слова, военные ВСУ регулярно занимались мародерством в домах жителей Красноармейска, включая кражу ковров, передает РИА «Новости». Власова добавила, что подобные случаи были распространены и воспринимались украинскими военными как норма. Власова сообщила: «Я старалась с ними (ВСУ) не общаться. У соседей, которые пустили их на квартиру, они вывезли все, когда выезжали. Полностью все. Соседка, Лена, ничего не могла сказать им, боялась. У них это нормально. Как в город выезжали, смотрим, груженые машины легковые, ковры, ну все (что есть в доме). Где они это все (взяли)? Мародерство».

    По ее словам, случаи, когда военные занимали жилые помещения без согласия хозяев, также были обычным делом. Власова добавила, что после возвращения с работы многие местные жители обнаруживали свои дома занятыми военными, а на вопросы о собственном жилье получали ответ: «Где найдешь, там и живи».

    Беженка отметила, что к моменту ее отъезда вся работа на местных предприятиях была остановлена, что еще больше ухудшило гуманитарную ситуацию в городе. Напомним, Красноармейск (украинское название Покровск) имеет стратегическое значение для группировки ВСУ в ДНР и остается одним из ключевых узлов снабжения гарнизонов. Освобождение города позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке украинской армии к уличным боям в Красноармейске. Российские войска взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинской армии в этом городе. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил украинской армии под Красноармейск.

    Комментарии (11031)
    28 августа 2025, 23:23 • Новости дня
    Военврач группировки «Днепр» рассказал о кровоостанавливающей инновации на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные врачи стали использовать на СВО разработанное в Москве средство капрамин для эффективной остановки незначительных сосудистых кровотечений, рассказал в профессиональный праздник военных врачей доктор группировки «Днепр» с позывным «Питер».

    «Единственное, что потихонечку разрабатываются новые (средства), да, это кровоостанавливающие всякие элементы… капрамин. Не могу сказать, насколько давно ее разработали. Недавно поступила, около четырех месяцев назад примерно, и вполне себя хорошо показывает в остановке кровотечений из сосудов – не крупных, но хороших: смачивают салфетку и укладывают в рану для остановки кровотечения», – рассказал «Питер» РИА «Новости».

    Начало СВО ускорило применение на практике научных разработок, пояснил военврач. Новое средство может успешно применяться в гражданской медицине, в медицине катастроф.

    «Может быть, МЧС возьмет на вооружение и, не знаю, скорая помощь, – допустил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные медики рассказали, как оперируют бойцов с неразорвавшимся снарядом в теле.

    Кроме того, в российских военных госпиталях сухая плазма стала ключевой технологией для помощи раненым при задержках эвакуации из-за атак FPV-дронов.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 10:19 • Новости дня
    Российские военные спасли группу мирных жителей с ребенком из Красноармейска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из города Красноармейска (украинское название – Покровск) удалось спасти группу мирных жителей, включая малолетнего ребенка.

    Сами спасенные сообщили, что в ходе эвакуации украинские военные охотились на них, передает ТАСС.

    В группе был полуторагодовалый ребенок, он выжил.

    Спастись удалось благодаря координации российских бойцов.

    Ранее беженка сообщила, что жители Красноармейска сталкивались с массовым мародерством со стороны военных ВСУ. Украинские боевики выносили из домов все вплоть до ковров.

    Также сообщалось, что ВС России нанесли авиаудар по подразделению ВСУ в промышленной зоне Красноармейска.

    Комментарии (0)
    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации