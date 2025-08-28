Додик сообщил о грядущей в октябре встрече с Путиным

Додик сообщил о поездке в Москву для встречи с Путиным

Tекст: Ирма Каплан

«Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России. А сейчас я поеду, чтобы побудить наших российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН», – сказал он РИА «Новости».

Додик уточнил, что попросит их разъяснить ситуацию Республики Сербской Боснии и Герцеговины и поддержать стремлении провести референдум, чтобы обрести независимость.

«Мы не считаем, что референдум может подорвать мир и стабильность. Важно, чтобы у нас было политическое право как у государствообразующего народа выйти на референдум и выразить свое мнение по этому вопросу», – добавил Додик.

Он считает, что нужно «начать процесс освобождения от оккупации».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти страны определили дату досрочного голосования за нового главу Республики Сербской, оно пройдет в ноябре. Также парламент Республики Сербской назначил дату референдума по вопросу об отношении к приговору суда Боснии и Герцеговины и отзыву мандата президента Милорада Додика.