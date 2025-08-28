Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.0 комментариев
Sennheiser объявил о ликвидации юридического лица в России
Производитель аудиотехники Sennheiser решил ликвидировать российское юридическое лицо, несмотря на отмеченный ранее высокий спрос на свою продукцию.
О планах по ликвидации российского юрлица Sennheiser сообщается в публикации на портале «Федресурс», передает ТАСС. Решение принято 26 августа, в российском представительстве уже назначен ликвидатор.
Компания в 2023–2024 годах рассматривала альтернативные каналы поставок продукции в Россию, однако официальные продажи и поставки оставались приостановленными. В 2024 году Sennheiser в России получил чистый убыток в размере 44,8 млн рублей.
В корпоративной документации производитель отмечал высокий спрос на свои устройства в России и надеялся получать прибыль на этом рынке. В глобальном масштабе Sennheiser выпускает наушники, микрофоны, студийные мониторы, а также технологии для конференций и исследовательские разработки на заводах в Германии, Ирландии, США и Румынии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основное юридическое лицо Microsoft в России ООО «Майкрософт рус» подало заявление о банкротстве в московский арбитраж. Компания Sony Mobile Communications решила ликвидировать свое российское подразделение и подала заявление в Федеральную налоговую службу. Единственное юридическое лицо шведского музыкального сервиса Spotify в России было ликвидировано 14 декабря согласно данным Единого госреестра юридических лиц.