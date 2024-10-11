В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.9 комментариев
Sony ликвидировала свое юрлицо в России
Sony Mobile Communications закрыла российское подразделение
Компания Sony Mobile Communications решила ликвидировать свое российское подразделение, подав заявление в ФНС.
Российское подразделение Sony Mobile Communications, занимающееся портативной электроникой, подало заявление о самоликвидации, сообщает ТАСС.
Из базы ФНС России следует, что документы были поданы 10 октября. На конец 2023 года в компании числился единственный сотрудник – гендиректор Анатолий Машков, гражданин Белоруссии.
Компания Sony Mobile Communications является дочерней структурой японского гиганта Sony.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали закрываться магазины таких компаний, как LG, Bosch и Sony. Киностудии, включая Disney и Sony, ищут каналы для параллельного импорта своей продукции в Россию. Sony ранее объявила о приостановке показов своих фильмов в России.