В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.0 комментариев
Подполковник ВСУ Олейник ликвидирован в Сумской области
Силовики сообщили о ликвидации подполковника ВСУ Виктора Олейника
В результате удара по командному пункту в Сумской области был уничтожен подполковник Виктор Олейник, заместитель командира по тылу 110-й бригады.
Подполковник ВСУ Виктор Олейник был ликвидирован в Сумской области в результате удара по командному пункту 110-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС.
Удар был нанесен в населенном пункте Великая Чернечина, где находился командный пункт украинского подразделения.
«В населенном пункте Великая Чернечина Сумской области в результате удара по командному пункту 110-й отдельной механизированной бригады ликвидирован подполковник ВСУ Олейник Виктор Владимирович 29.10.1968 г. р. из города Затока Одесской области», – сообщил источник агентства.
Виктор Олейник ранее окончил Вольское высшее военное училище тыла. По данным собеседника агентства, Олейник ранее принимал участие в памятных мероприятиях в честь погибших ветеранов Великой Отечественной войны. Предположительно, он занимал должность заместителя командира по тылу 110-й бригады ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области. ВСУ усилили силы ПВО в этом регионе. Украинское командование приравняло пропавших под Сумами солдат к дезертирам.