Патрушев оценил ход работ по ликвидации отходов на территории БЦБК

Tекст: Вера Басилая

В Иркутской области завершен основной этап создания инфраструктуры по очистке отходов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, уже начаты пусконаладочные работы.

За годы работы комбината на полигонах скопилось более 6 млн кубометров отходов, что серьезно повлияло на экосистему Байкальской природной территории.

Патрушев отметил, что после закрытия предприятия его объекты были законсервированы, что создавало риски для природы Байкала. На ликвидацию накопленного вреда правительство выделило уже более 11 млрд рублей, а общий объем финансирования превысит 15 млрд рублей, подчеркнул Патрушев.

В настоящее время завершено строительство всех ключевых объектов технологической инфраструктуры, необходимых для откачки и очистки загрязненных стоков и вод на территории бывшего БЦБК. Сейчас ведутся пусконаладочные работы и подготовка оборудования к вводу в эксплуатацию. В этом году планируется осуществить пробный запуск оборудования.

Своевременные и решительные действия позволили предотвратить экологическую катастрофу и заложить основу для долгосрочного решения проблемы отходов БЦБК. Работа продолжается, власти нацелены на полное устранение всех экологических рисков для Байкала и его экосистемы.

В следующем году начнутся работы по откачке и очистке стоков и загрязненных вод до природоохранных нормативов, а завершение полного комплекса мероприятий ожидается в 2027 году.

Реализация проекта по ликвидации накопленного вреда имеет важное значение как для жителей Байкальска, так и для всего региона. Очищенные участки территории впоследствии будут введены в хозяйственный оборот, что создаст новые возможности для развития города.