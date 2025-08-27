Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
Юрист заявил о нарушении прав бизнесмена Усманова Советом ЕС
Юрист заявил о вреде репутации бизнесмена Усманова из-за действий Совета ЕС
Правозащитник утверждает, что Совет ЕС распространил недоказанные обвинения, причинив ущерб деловой репутации российского предпринимателя Алишера Усманова.
Совет ЕС нарушает личные права российского бизнесмена Алишера Усманова и наносит вред его репутации, заявил юрист Йоахим Штайнхефель в интервью РИА «Новости».
По его словам, ни государство, ни ЕС не должны быть выше закона, а доступ к суду является неотъемлемым правом каждого, чьи права ущемляются властями. Юрист подчеркнул, что лишение иностранца этих прав подрывает верховенство закона и демократию.
Ранее Euronews сообщало, что Штайнхефель подал иск против Совета ЕС, обвиняя его в распространении клеветы посредством санкций против Усманова на основе необоснованных утверждений журналистов. Юрист не оспаривает сами санкции, но требует судебного запрета на распространение недоказанных данных.
По данным пресс-службы Усманова, с 2023 года его юристы добились 10 судебных решений и запретов против СМИ, ошибочно приписывавших бизнесмену имущество в Германии. Это имущество, как уточняется, принадлежит независимым управляющим трастов. Были также подписаны около 40 претензий о прекращении противоправных действий, а сотни СМИ скорректировали или удалили публикации.
В мае Усманов выиграл в Германии суд против люксембургского медиахолдинга Mediahuis Luxembourg S.A., которому теперь запрещено называть его владельцем яхты Dilbar. Несмотря на это, утверждает Штайнхефель, дискредитированные публикации были включены в расследования и материалы ЕС по санкциям. Юрист выразил обеспокоенность тем, что европейские органы опирались на недостоверные источники, что, по его мнению, является злоупотреблением полномочиями и нарушением процессуальных прав, делая такие решения юридически и морально нелегитимными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против Алишера Усманова по подозрению в отмывании денег.
Германский журналист Ханс-Йоахим Зеппельт признал недостоверность своих утверждений о систематическом подкупе судей в Международной федерации фехтования, связанных с Усмановым.
Земельный суд Гамбурга принял решение в пользу Усманова, запретив изданию Tagesspiegel распространять ложные утверждения о его активах и налоговом статусе в Германии.