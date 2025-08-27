Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Экс-генерала МВД Умнова осудили за взяточничество
Хамовнический районный суд Москвы в среду признал бывшего начальника петербургского главка МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова виновным в получении взяток.
Умнов признан в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, передает ТАСС.
Умнова приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 35 млн рублей.
Сторона государственного обвинения ранее просила суд назначить экс-помощнику главы МВД именно такой срок заключения.
До этого в столице под стражу поместили руководителя краснодарского отделения ДОСААФ Бориса Левитского, его обвинили в злоупотреблении полномочиями.
Еще раньше бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко уличили в растрате при заключении госконтрактов.