ФАС завела дела из-за цен в аэропортах Шереметьево и Сургута

Tекст: Алексей Дегтярев

Территориальные органы ФАС выявили признаки установления монопольно высоких цен в двух аэропортах страны, передает ТАСС со ссылкой на службу.

Нарушения обнаружили при анализе ценообразования в сфере розничной торговли и питания в аэропортах с пассажиропотоком свыше одного миллиона человек в год.

В аэропорту Шереметьево территориальный орган ФАС выявил доминирующее положение ООО «Мир вендинга» на рынке розничной торговли продовольственными товарами. В ведомстве сообщили, что цены на многие товары, реализуемые в вендинговых автоматах организации, необоснованно завышены.

В стерильной зоне аэропорта Сургут, где АО «Аэропорт Сургут» занимает 100% рынка, выявили признаки установления компанией необоснованно высоких цен на бутилированную питьевую воду. Территориальные органы ФАС уже возбудили дела в отношении обеих компаний по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Если нарушения подтвердятся, компаниям грозят административные штрафы. Проверки ценообразования в аэропортах продолжаются.

Ранее Федеральная антимонопольная служба поручила управлениям усилить контроль за ценами на питьевую воду и продукты в аэропортах.

В феврале ФАС возбудила дела из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково.