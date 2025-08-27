В России в 2026 году решили проиндексировать страховые пенсии дважды

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2026 году российские страховые пенсии будут проиндексированы в два этапа – в феврале и в апреле, сказал Говырин, передает ТАСС.

Кроме этого, повысятся пенсии для инвалидов, граждан старше 80 лет и выплаты по потере кормильца. Индексация проводится по федеральным законам и ежегодным постановлениям правительства.

С 2026 года для страховых пенсий устанавливается двухэтапный порядок: 1 февраля – по фактической инфляции прошедшего года, 1 апреля – дополнительный пересмотр по данным Социального фонда. Ежемесячные денежные выплаты обычно увеличиваются с 1 февраля.

Депутат уточнил, что расчеты ориентируются на повышение примерно на 9%, исходя из прогнозируемой инфляции за 2025 год. Так, социальная пенсия для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов может составить примерно 23 тыс. 83 рубля, для инвалидов первой группы и круглых сирот – около 19 тыс. 236 рублей, для пенсионеров по старости и по потере кормильца – около 9 тыс. 618 рублей, для инвалидов третьей группы – 8 тыс. 175 рублей.

Говырин отметил, что фиксированная выплата по страховой пенсии может достичь 9 тыс. 709 рублей, а стоимость пенсионного коэффициента – 158 рублей. К этим суммам добавляются районные коэффициенты и надбавки – за возраст, иждивенцев, инвалидность, стаж на Севере и в сельской местности, а также доплаты до прожиточного минимума.

Указанные суммы – предварительные ориентиры, а окончательные размеры определит правительство. Также двухэтапная индексация будет сочетаться с индивидуальными перерасчетами при наступлении законных оснований.

Ранее Говырин заявлял, что с 1 октября 2025 года планируется повысить оклады отдельным категориям работников федеральных учреждений на 7,6%.

Также депутат отмечал, что с 1 сентября вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.