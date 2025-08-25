Снег с дождем с градом обрушился на Петербург

Снег и град прошли в нескольких районах Петербурга 25 августа

Tекст: Денис Тельманов

Ливни с градом прошли в нескольких районах Петербурга, передает РИА «Новости».

Как отмечает канал 360, в некоторых районах град буквально укрыл землю плотным слоем. Очевидцы в социальных сетях публикуют фото и видео снежного покрова, отмечая, что крупный град и сильный дождь выпали в Приморском и других районах города.

В сообществе «Наш Приморский район» в «ВКонтакте» появилась запись: «Град и ливень обрушился на район». Пользователи отмечают, что осадки были достаточно интенсивными.

Также опубликованы снимки и видеозаписи с подписями «Снежок на Красносельском шоссе» и «Августовский снегопад в Петербурге», на которых видно обилие выпавшего града, напоминающего снег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге зафиксировали первый с начала лета пик температуры выше 24 градусов. Синоптики отметили, что летом 2025 года температура воздуха по всей России будет выше нормы на два-три градуса, а в ряде регионов ожидается засуха и сокращение осадков.