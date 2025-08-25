Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».0 комментариев
Рогов осудил демонстрацию нацистского флага в Запорожье
Рогов назвал демонстрацию флага нацистской Германии ужасной выходкой
В Запорожье группа подростков во время празднования Дня независимости Украины развернула флаг нацистской Германии, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов осудил инцидент.
Инцидент с развернутым флагом нацистской Германии украинскими националистами произошел в городе Запорожье, который контролируется ВСУ, передает РИА «Новости».
Демонстрация произошла в День независимости Украины, когда группа подростков решила развернуть флаг нацистской Германии.
Владимир Рогов выступил с критикой произошедшего, охарактеризовав действия как «ужасную выходку» и попытку унизить жителей русского города символикой нацизма.
«Молодые националисты продолжают творить беспредел, пытаясь унизить русский город Запорожье и проживающих там людей нацистской символикой, попирая историческую память своими ужасными выходками», – заявил Рогов. Он добавил, что нацистская пропаганда уже глубоко проникла в сознание части молодежи, и нацистская символика для них стала ассоциироваться с украинской.
Рогов также отметил, что подобные инциденты свидетельствуют о серьезных последствиях идеологической обработки молодежи в регионе.
Ранее Верховная рада утвердила государственный статус наград, учрежденных украинскими националистическими организациями, включая структуры, сотрудничавшие с нацистской Германией.