Tекст: Ольга Иванова

Российские военные, вернувшиеся на родину после обмена с подконтрольной Киеву территории, поделились своими эмоциями, передает РИА «Новости». Один из них признался: «Приехали наконец-то домой... Пока в это не верится». Другой отметил, что испытывает неописуемые чувства и ему тяжело осознать, что он снова дома.

Вернувшиеся военнослужащие выразили благодарность президенту России Владимиру Путину и Министерству обороны за организацию их возвращения. По словам бойцов, поддержка со стороны руководства страны сыграла важную роль в этом процессе. Минобороны России опубликовало видео с их рассказами в официальных источниках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.