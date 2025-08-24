NBC: Свидетели по делу Эпштейна обвинили Максвелл в переписывании истории

Tекст: Ольга Иванова

Семья Вирджинии Джуффре, одной из главных свидетельниц по делу Джеффри Эпштейна, выразила недовольство новыми показаниями Гислейн Максвелл, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC. Родные считают, что власти позволили Максвелл «переписать историю», не препятствуя ей опровергать ранее установленные судом факты.

«Во время проводимого заместителем генпрокурора США Тоддом Бланшем весьма странного допроса ей ни разу не помешали опровергнуть ее доказанную судом ложь, что дало ей возможность переписать историю», – цитирует канал заявление семьи Джуффре. Родственники уверены, что такой подход унижает опыт и усилия всех пострадавших.

Семья Джуффре также считает, что допрос Максвелл был «пародией на правосудие» и дискредитировал опыт множества жертв. По их словам, эти люди «поставили на кон безопасность и жизни», чтобы привлечь Эпштейна и Максвелл к ответственности.

Ранее Максвелл заявила, что не существует списка клиентов финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Максвелл, которая отбывает срок за поиски несовершеннолетних для финансиста, заявила о готовности выступить перед конгрессом США и раскрыть подробности этого дела.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию, а в августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.