Пособница Эпштейна заявила об отсутствии списка его клиентов

Пособница Эпштейна Максвелл: Не существует списка его клиентов

Tекст: Антон Антонов

Минюст США опубликовал стенограмму допроса Максвелл. Она заявила: «Не существует списка». Максвелл заявила, что ей не известно о «случаях шантажа». По ее словам, она «никогда не слышала о таком, не представляла», передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Максвелл, которая отбывает срок за поиски несовершеннолетних для финансиста, заявила о готовности выступить перед конгрессом США и раскрыть подробности этого дела.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию, а в августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.





