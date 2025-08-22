Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.0 комментариев
Во Франции задержали директора парка за отказ пустить детей из Израиля
Директор парка развлечений на юге Франции был задержан после отказа допустить группу детей из Израиля, ссылаясь на личные убеждения.
Директор парка был задержан из-за подозрений в дискриминации по религиозному признаку, передает ТАСС.
По данным канала BFMTV, 150 несовершеннолетних из Израиля, находившихся на каникулах в Испании и заранее забронировавших билеты, не были допущены в парк по решению директора.
Группа детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет, прибывшая в сопровождении взрослых, была вынуждена отправиться в другой парк вместе с жандармами. Сам директор объяснил свои действия «личными убеждениями».
Власти задержали 52-летнего мужчину, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. Если обвинения подтвердятся, ему грозит до трех лет тюрьмы.
Представительный совет еврейских учреждений Франции (CRIF) назвал инцидент актом дискриминации и потребовал жесткой реакции властей. В CRIF заявили: «Во Франции становится невозможно жить французам еврейского происхождения и тем более израильтянам».
Организация также сообщила, что в 2024 году зафиксировано 1570 проявлений антисемитизма, а в 2023 году было 1676 подобных эпизодов. Данные по каждому году традиционно публикуются в январе следующего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля направил Эммануэлю Макрону письмо с упреком за поддержку признания Палестины, которая, по его мнению, способствует росту антисемитизма.