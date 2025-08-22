Во Франции задержали директора парка за отказ пустить детей из Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Директор парка был задержан из-за подозрений в дискриминации по религиозному признаку, передает ТАСС.

По данным канала BFMTV, 150 несовершеннолетних из Израиля, находившихся на каникулах в Испании и заранее забронировавших билеты, не были допущены в парк по решению директора.

Группа детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет, прибывшая в сопровождении взрослых, была вынуждена отправиться в другой парк вместе с жандармами. Сам директор объяснил свои действия «личными убеждениями».

Власти задержали 52-летнего мужчину, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. Если обвинения подтвердятся, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Представительный совет еврейских учреждений Франции (CRIF) назвал инцидент актом дискриминации и потребовал жесткой реакции властей. В CRIF заявили: «Во Франции становится невозможно жить французам еврейского происхождения и тем более израильтянам».

Организация также сообщила, что в 2024 году зафиксировано 1570 проявлений антисемитизма, а в 2023 году было 1676 подобных эпизодов. Данные по каждому году традиционно публикуются в январе следующего года.

