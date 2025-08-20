Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Катериновке
Подразделения «Южной» группировки нанесли артиллерийский удар по пункту временной дислокации украинских военных в Катериновке, полностью уничтожив их укрытие, сообщили в Минобороны России.
Пункт временной дислокации украинских войск был уничтожен в Катериновке в ДНР, передает РИА «Новости». Как сообщили в Министерстве обороны России, расчеты БПЛА «Южной» группировки обнаружили этот объект в жилой застройке рядом с Клебан-Быкским водохранилищем и передали координаты для артиллерийского удара.
По данным ведомства, после дополнительной разведки по цели был нанесен точный артиллерийский удар. «В ходе огневого поражения укрытие ВСУ вместе с личным составом уничтожены», – говорится в официальном сообщении Минобороны.
В результате удара потери среди украинских военных составили до отделения пехоты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 1370 военных в зоне спецоперации. Российские войска освободили Яблоновку в ДНР. Также российские подразделения взяли под контроль Бойковку и Бельгийку в ДНР.