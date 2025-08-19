Грузия обвинила ЕС в отступлении от демократии и защиты прав человека

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Вызывают тревогу нынешние тенденции в Евросоюзе, который отступил в смысле демократии, прав человека, в экономике», – заявил Кобахидзе.

По его словам, Грузия надеется, что к 2030 году, когда она будет готова к вступлению в ЕС, это объединение исправит ситуацию.

«К сожалению, сейчас по всем названным направлениям в ЕС откат», – отметил Кобахидзе.

Председатель кабмина Грузии подчеркнул, что для его страны «важна ассоциация Евросоюза со справедливостью, объективностью, истиной, правом, но этого сейчас нет».

Он выразил надежду на оздоровление европейской бюрократии и подтвердил готовность к «открытым, прозрачным дискуссиям с ней».

«Мы готовы к здоровым дискуссиям, но европейская бюрократия воздерживается от них, потому что правда не на их стороне, а на нашей», – заявил премьер-министр Грузии, которую Брюссель критикует за якобы отступление от евроатлантической траектории.

По его словам, «Грузия продолжит курс на защиту верховенства права и демократии и не даст возможность сменить власть в стране извне, устроив революцию».

Он подтвердил, что «внешнеполитический приоритет и декларированная цель – интеграция в Евросоюз».

Ранее председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе заявил, что в Евросоюзе не осталось даже намеков на изначальные европейские ценности.

Движение «Единая нейтральная Грузия» предложило параллельно с голосованием на местных выборах 4 октября провести плебисцит о том, насколько необходима для страны евроинтеграция.