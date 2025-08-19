Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Грузия обвинила ЕС в отступлении от демократии и защиты прав человека
Евросоюз переживает тревожную эпоху отступления от демократии и защиты прав человека, заявил во вторник журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вызывают тревогу нынешние тенденции в Евросоюзе, который отступил в смысле демократии, прав человека, в экономике», – заявил Кобахидзе.
По его словам, Грузия надеется, что к 2030 году, когда она будет готова к вступлению в ЕС, это объединение исправит ситуацию.
«К сожалению, сейчас по всем названным направлениям в ЕС откат», – отметил Кобахидзе.
Председатель кабмина Грузии подчеркнул, что для его страны «важна ассоциация Евросоюза со справедливостью, объективностью, истиной, правом, но этого сейчас нет».
Он выразил надежду на оздоровление европейской бюрократии и подтвердил готовность к «открытым, прозрачным дискуссиям с ней».
«Мы готовы к здоровым дискуссиям, но европейская бюрократия воздерживается от них, потому что правда не на их стороне, а на нашей», – заявил премьер-министр Грузии, которую Брюссель критикует за якобы отступление от евроатлантической траектории.
По его словам, «Грузия продолжит курс на защиту верховенства права и демократии и не даст возможность сменить власть в стране извне, устроив революцию».
Он подтвердил, что «внешнеполитический приоритет и декларированная цель – интеграция в Евросоюз».
Ранее председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе заявил, что в Евросоюзе не осталось даже намеков на изначальные европейские ценности.
Движение «Единая нейтральная Грузия» предложило параллельно с голосованием на местных выборах 4 октября провести плебисцит о том, насколько необходима для страны евроинтеграция.