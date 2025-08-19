  • Новость часаТрамп исключил возвращение Крыма Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина
    Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия
    Актрису Софью Шельменкину нашли погибшей в нижегородском лесу
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих
    Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    Израиль назвал нового посла в России
    Volvo прекратил сотрудничество с продавцом грузовика для лыжной сборной России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    12 комментариев
    19 августа 2025, 16:17 • Новости дня

    Грузия обвинила ЕС в отступлении от демократии и защиты прав человека

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз переживает тревожную эпоху отступления от демократии и защиты прав человека, заявил во вторник журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вызывают тревогу нынешние тенденции в Евросоюзе, который отступил в смысле демократии, прав человека, в экономике», – заявил Кобахидзе.

    По его словам, Грузия надеется, что к 2030 году, когда она будет готова к вступлению в ЕС, это объединение исправит ситуацию.

    «К сожалению, сейчас по всем названным направлениям в ЕС откат», – отметил Кобахидзе.

    Председатель кабмина Грузии подчеркнул, что для его страны «важна ассоциация Евросоюза со справедливостью, объективностью, истиной, правом, но этого сейчас нет».

    Он выразил надежду на оздоровление европейской бюрократии и подтвердил готовность к «открытым, прозрачным дискуссиям с ней».

    «Мы готовы к здоровым дискуссиям, но европейская бюрократия воздерживается от них, потому что правда не на их стороне, а на нашей», – заявил премьер-министр Грузии, которую Брюссель критикует за якобы отступление от евроатлантической траектории.

    По его словам, «Грузия продолжит курс на защиту верховенства права и демократии и не даст возможность сменить власть в стране извне, устроив революцию».

    Он подтвердил, что «внешнеполитический приоритет и декларированная цель – интеграция в Евросоюз».

    Ранее председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе заявил, что в Евросоюзе не осталось даже намеков на изначальные европейские ценности.

    Движение «Единая нейтральная Грузия» предложило параллельно с голосованием на местных выборах 4 октября провести плебисцит о том, насколько необходима для страны евроинтеграция.

    18 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    Комментарии (13)
    19 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    В Белом доме сообщили о завершении встречи Трампа с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    В Белом доме завершились переговоры между президентом США Дональдома Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран, сообщил пресс-пул Белого дома.

    «Многосторонняя встреча завершилась», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что после того, как завершилась основная часть переговоров, встреча продолжилась за закрытыми дверями.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    Комментарии (10)
    19 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле.

    Дмитрий Медведев выразил мнение, что западная коалиция, стремящаяся к войне с Россией, не смогла добиться преимущества над Дональдом Трампом во время переговоров по Украине в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европа выражала благодарность и старалась угодить, однако остается вопрос.

    «Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отметил, что заявления Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими руководителями стали тяжелым ударом для последних. Он подчеркнул, что европейские лидеры продолжают надеяться, что война с Россией с использованием Украины приведет их к победе.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры европейских стран и Владимир Зеленский В ходе переговоров с Дональдом Трампом продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров, сообщает The New York Times.

    Лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский собрались в Белом доме на встречу с Дональдом Трампом. В ходе переговоров они продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров. Зеленский отличился более формальной манерой поведения по сравнению с прошлым визитом, пошутил о смене имиджа и преподнес письмо от своей супруги для первой леди США, пишет The New York Times.

    Лидеры Британии, Германии, Италии, Франции, Финляндии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объединили усилия в попытке добиться гарантий безопасности для Украины и призыва к немедленному прекращению огня. На переговорах немецкий канцлер Фридрих Мерц особо настаивал на важности перемирия, что заметно охладило настроение Трампа, однако обсуждение продолжилось в конструктивном ключе, пишет издание.

    На протяжении встречи Трамп регулярно упоминал президента России Владимира Путина, заявив, что тот «хочет окончания конфликта» и пообещал проинформировать российского лидера о ходе саммита. По итогам мероприятия Трамп отметил в соцсетях успешное общение с европейскими лидерами.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме сказал Трампу, что выбрал для встречи лучший из своих костюмов.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть Трампа на его поле.


    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 04:15 • Новости дня
    Эксперт: Произошедшее в Белом доме требует пересмотра стратегии России на Западе

    Политолог Бордачев: В Белом доме Европа полностью лишилась самостоятельности

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывания европейских лидеров на встрече в Белом доме свидетельствуют о полной потере Европой самостоятельности в политике, это требует пересмотра стратегии России на Западе, заявил политолог Тимофей Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД.

    Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД высказал мнение, что встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме стала символом публичной поддержки американской внешней политики. Он отметил, что Британия, Германия, Франция и Италия, а также руководители Евросоюза и НАТО выступили с заявлениями, подтверждающими их подчинение интересам США. По его словам, «мы были свидетелями принесения клятвы верности американским интересам и полного отказа от своих собственных».

    Бордачев подчеркнул, что демонстративное согласие европейских лидеров с позицией США на ключевых направлениях внешней политики означает окончательную потерю самостоятельности Европы. Ранее, по его словам, европейские страны предпринимали попытки самостоятельной политики, особенно после холодной войны, а в 2003 году Германия и Франция выступили против вторжения США в Ирак. Сейчас же Европа, по оценке эксперта, становится «придатком» США.

    «Доведенное Трампом до конца подчинение Европы требует полностью пересмотреть многие аспекты стратегии России на западном направлении». – заявил Бордачев.

    Ранее Москва исходила из возможности самостоятельных решений европейских стран, которые иногда могли быть учтены для продвижения российских интересов. Теперь, как считает Бордачев, «Европа является частью огромной американской корпорации», и основания для раскола между США и Европой исчезают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Bild заявил о прерванных Трампом переговорах с Зеленским и ЕС для звонка Путину

    Bild: Трамп прервал переговоры с Зеленским и ЕС ради звонка Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами Европы и Владимиром Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет таблоид Bild.

    «Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину», – приводит РИА «Новости» текст сообщения корреспондента Bild.

    По словам корреспондента, продолжение переговоров состоится в Овальном кабинете.

    Ранее Трамп заявил, что после встречи с европейскими лидерами и Зеленским собирается устроить еще одно «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете. Такое обсуждение не было запланировано в расписании президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что планирует позвонить российскому президенту Владимиру Путину сразу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 10:08 • Новости дня
    Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве

    Макрон: Встреча Путина и Зеленского может пройти в Женеве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение, что двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Женеве, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Париж для подобных переговоров не подходит, поскольку нынешняя ситуация отличается от 2019 года, и для таких контактов необходимо выбрать нейтральную страну.

    Макрон отметил, что рассматривает Швейцарию и в частности Женеву как оптимальный вариант, однако не исключил проведение встречи и в другой стране. Ранее аналогичные консультации проходили в Турции, в Стамбуле.

    Французский президент добавил, что вопрос о возможной встрече обсуждался на переговорах в Вашингтоне с участием европейских лидеров, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможна трехсторонняя встреча с США и более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    Ранее Макрон предложил обсудить ситуацию на Украине на четырехсторонней встрече с участием европейских стран.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным и заявил, что начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. Владимир Зеленский заявил, что даты контактов с Россией пока нет.

    СМИ писали, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского рассматриваются такие европейские города, как Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.

    В Турции предложили провести встречу Путина и Зеленского в аэропорту Ататюрка.

    Комментарии (20)
    18 августа 2025, 18:58 • Новости дня
    Дипломаты ЕС склоняются к отказу от посещения парада в Китае из-за визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты в Китае рассматривают возможность не посещать военный парад в сентябре из-за ожидаемого присутствия президента России Владимира Путина, пишет South China Morning Post (SCMP).

    По информации South China Morning Post, представитель Евросоюза в Китае Хорхе Толедо уже отказался от участия в мероприятии, передает РИА «Новости». Некоторые другие европейские дипломаты также приняли решение не присутствовать на параде или запланировали отпуск на эти даты.

    Один из источников отметил, что ЕС мог бы послать «решительный сигнал» о своей единой позиции по ситуации на Украине, если бы все европейские послы синхронно отказались от участия в параде.

    Ранее сообщалось, что лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

    Комментарии (4)
    18 августа 2025, 20:55 • Новости дня
    Трамп пообещал раскрыть решение о размещении войск на Украине

    Трамп допустил объявление о дислокации европейских сил на Украине после встречи

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах обсудить с лидерами стран ЕС возможное присутствие европейских войск на Украине.

    Заявление об этом Трамп сделал перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает РИА «Новости».

    Лидер США отметил: «Возможно, мы сообщим вам об этом позже сегодня. Мы встречаемся с семью лидерами семи стран (ЕС – прим. ВЗГЛЯД), и мы будем это обсуждать».

    Президент подчеркнул, что точная информация появится по итогам переговоров с европейскими коллегами.

    Ранее Трамп уже поднимал вопрос о возможном размещении войск США на Украине, однако окончательное решение пока не принято и ожидается к концу дня, напоминает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп призвал Киев признать Донбасс российским ради достижения мира. Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Донбасса невозможен.

    Гарантии безопасности для Киева в рамках возможного мирного соглашения будут оформляться вне структуры НАТО.

    Целью Владимира Зеленского на переговорах с Дональдом Трампом будет поиск компромисса по линии фронта без принуждения ВСУ к уходу из Донбасса.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 00:22 • Новости дня
    Переговоры Трампа с Зеленским и европейскими лидерами завершились в Белом доме

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров в Белом доме завершились, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

    При этом участники переговоров не покидают Белый дом. Ожидается продолжение обсуждения, «возможно, в другом формате», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild заявила, что Трамп прервал переговоры, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявлял, что после встречи с европейскими лидерами и Зеленским собирается устроить еще одно «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 00:47 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского сообщил о возобновлении переговоров в Белом доме

    Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Переговоры в Белом доме возобновились

    Tекст: Антон Антонов

    В Белом доме возобновились переговоры между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

    По словам Никифорова, встреча проходит в Белом доме, участие в ней принимают исключительно главы делегаций. Никаких дополнительных подробностей о содержании переговоров на данный момент нет. Встреча проходит за закрытыми дверями, представители СМИ на нее не были допущены, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild заявил, что Трамп якобы прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским ради телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Белый дом не подтвердил появившуюся информацию. Axios пишет, что Трамп все же провел телефонный разговор с Путиным.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    Макрон предложил обсуждать Украину на четырехсторонней встрече с Европой

    Макрон: Европа должна участвовать во встрече лидеров по конфликту на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за проведение не только трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но и четырехсторонней встречи с участием Европы.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею проведения трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, однако выразил мнение, что к такому формату должна быть добавлена и встреча с ЕС, передает ТАСС.

    Французский лидер отметил, что обсуждение гарантий безопасности невозможно без участия европейских государств, поскольку речь идет о безопасности всего континента.

    Макрон подчеркнул, что перед такой трехсторонней встречей необходимо обеспечить прекращение огня, после чего приступить к обсуждению гарантий для Украины. Он отметил, что главной гарантией для Украины на долгие годы должна стать украинская армия, а также подчеркнул значимость поддержки от союзников, которую продолжают обсуждать в рамках «коалиции желающих» и НАТО.

    Президент Франции заявил, что Европа готова предоставить Украине свои гарантии безопасности, однако считает, что для устойчивого мира гарантии нужны и для самой Европы. Макрон добавил, что европейские лидеры рассчитывают на взаимную поддержку со стороны США, обращаясь к Дональду Трампу.

    Напомним, в переговорах в Белом доме, помимо Макрона и Зеленского, приняли участие премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп отметил, что столь многочисленная встреча европейских лидеров проходит в Белом доме впервые.

    Дональд Трамп заявил о «разумных шансах» завершения конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

    Трамп сообщил, что следующим шагом станет трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп планирует обсудить с лидерами Европы и Зеленским вопросы обмена территориями.

    Зеленский пообещал рассмотреть «территориальные вопросы» на возможной трехсторонней встрече.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 19:10 • Новости дня
    ЕС решил собрать экстренный интернет-саммит по итогам переговоров в США

    ЕС анонсировал экстренный онлайн-саммит после переговоров в США

    ЕС решил собрать экстренный интернет-саммит по итогам переговоров в США
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Экстренное совещание лидеров стран Евросоюза в формате видеоконференции состоится по итогам переговоров в Вашингтоне, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

    В заявлении отмечается, что встреча проводится для информирования руководителей стран ЕС о результатах переговоров с американской стороной, состоявшихся в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Кошта выразил надежду, что совместная работа Евросоюза и США будет нацелена на достижение долгосрочного мира и гарантий безопасности для Украины. Конкретная повестка дня видеоконференции не раскрывается.

    Экстренный онлайн-саммит пройдет во вторник, 19 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер подчеркнул, что обеспечение безопасности Украине должно стать задачей и финансовой ответственностью европейских стран.

    Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа сопровождается неожиданным вопросом: наденет ли гость с Украины официальный костюм? Как сообщают американские СМИ, соответствие дипломатическому протоколу в одежде может повлиять на атмосферу переговоров между Киевом и Вашингтоном. Почему внешний вид Зеленского вновь стал темой обсуждения и чего ждать от предстоящей встречи - а нашем материале.

    Сам Дональд Трамп перед встречей с Зеленским призвал «играть на победу».

    Уже сейчас выдвигаются версии, где могла бы пройти трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 19:47 • Новости дня
    Лидеры НАТО, ЕС и Британии прибыли в Белый дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры начали прибывать в Белый дом для участия во встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Генсек НАТО Марк Рютте был первым, кто приехал на мероприятие, за ним последовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Последним из европейских участников прибыл премьер-министр Британии Кир Стармер. Прямую трансляцию события ведет телеканал Fox News.

    Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Несколько европейских лидеров решили сопровождать Зеленского на этой встрече.

    Сообщалось, что полиция перекрыла дороги к украинскому посольству в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета
    В России отменили обществознание для учеников пятых-седьмых классов
    Лавров прокомментировал оплату топлива наличными делегацией РФ на Аляске
    Дизайнер рассказал об истории костюма Зеленского для встречи с Трампом
    Главу азербайджанской общины Челябинской области лишили гражданства России
    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь
    Онищенко заявил о невозможности отмены домашних заданий в школах

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации