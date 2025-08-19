  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 23 украинских дрона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые успехи России в зоне СВО намекают Зеленскому
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался 40 минут
    Трамп допустил работу над урегулированием на Украине без прекращения огня
    В Белом доме обсудили гарантии безопасности для Украины
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    7 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    19 августа 2025, 07:33 • Новости дня

    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет на наличные из-за санкций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации на Аляске была вынуждена заправлять свои самолеты за наличность из-за санкционных ограничений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Санкции против российского банковского сектора привели к тому, что делегации России на Аляске пришлось заправлять самолеты за наличные деньги, сказал Рубио в интервью NBC News, передает «Лента.ру».

    Госсекретарь США отметил, что санкции против России продолжают действовать, в чем наглядно убедилась российская делегация.

    По итогам переговоров на Аляске президент России Владимир Путин согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча президентов России и США приближает мир на Украине.

    18 августа 2025, 13:29 • Новости дня
    Мотоцикл «Урал» для жителя Аляски совпал с моделью Брэда Питта

    Мотоцикл «Урал» для жителя Аляски изготовили по особому заказу, как для Брэда Питта

    Мотоцикл «Урал» для жителя Аляски совпал с моделью Брэда Питта
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Флагманский мотоцикл «Урал» с коляской, подаренный президентом России Владимиром Путиным жителю Аляски, был выполнен в той же комплектации, что и эксклюзивная модель для Брэда Питта.

    Мотоцикл «Урал», который президент России Владимир Путин передал жителю Аляски Марку Уоррену, является флагманской моделью для бездорожья, сообщает ТАСС.

    Генеральный директор московского представительства Ирбитского мотоциклетного завода Денис Кузнецов отметил, что подарок идентичен модели, изготовленной для актера Брэда Питта – это Gear Up с приводом на коляску и экологическим стандартом Евро 5.

    Кузнецов заявил: «По факту модель такая же, как и у Брэда Питта – это Gear Up с приводом на коляску, флагман нашего завода, с экологическим стандартом Евро 5, для бездорожья. Мотоциклы «Урал» – одни из последних, которые производятся целиком из железа, сейчас все уходят на пластик, алюминий, а с металлом очень сложно работать. В наше время это ретроистория с каким-то флером, духом, за это, наверное, и ценятся наши модели».

    По информации агентства, каждая модель мотоцикла изготавливается под конкретного заказчика, но несмотря на сжатые сроки, «Урал» успели доставить из Екатеринбурга в Москву и отправить на Аляску.

    В модели установлен инжекторный мотор объемом 750 куб. см и тормоза Brembo.

    Ранее в репортаже ВГТРК рассказывалось о том, что у Уоррена возникли трудности с поиском запчастей для прежнего «Урала» из-за антироссийских санкций. После выхода сюжета российские дипломаты передали ему новый мотоцикл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал».

    Западные СМИ ранее назвали встречу лидеров России и США на Аляске «большой победой для Владимира Путина».

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 01:08 • Новости дня
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут

    Ушаков подтвердил 40-минутный телефонный разговор Путина и Трампа

    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Разговор «продолжался где-то минут 40». Трамп проинформировал Путина о завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, сообщил Ушаков.

    Лидеры России и США поддержали «продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины». При этом, как сообщил Ушаков, «обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах».

    Путин тепло поблагодарил Трампа за прогресс, достигнутый в ходе встречи на Аляске, и отметил важность предпринимаемых лично президентом США усилий по урегулированию конфликта на Украине.

    Стороны договорились «тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам». Ушаков заявил, что разговор был «откровенным и весьма конструктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild заявил, что Трамп якобы прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским ради телефонного разговора с президентом России. Белый дом не подтвердил эту информацию.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп пошутил, что теоретически может отменить выборы в Соединенных Штатах в случае военного конфликта.

    Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме допустил в шутливой форме возможность отмены президентских выборов в Соединенных Штатах в случае военного конфликта, передает ТАСС.

    В ответ на заявление Зеленского о невозможности провести выборы, пока идет конфликт, Трамп иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!» Его слова сопровождались смехом присутствующих.

    Ранее Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине после прекращения огня.

    Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 17:39 • Новости дня
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма

    Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выбрал черную футболку для встречи с представителем США, выделяясь на фоне участников переговоров, придерживавшихся официального стиля.

    Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.

    Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.

    Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

    В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».

    На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.

    Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментарии (7)
    19 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    В Белом доме сообщили о завершении встречи Трампа с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    В Белом доме завершились переговоры между президентом США Дональдома Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран, сообщил пресс-пул Белого дома.

    «Многосторонняя встреча завершилась», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что после того, как завершилась основная часть переговоров, встреча продолжилась за закрытыми дверями.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В коридоре Белого дома, рядом с залом, где находилась украинская делегация, повесили снимки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также фото со скандальной встречи Трампа и Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

    По сообщению украинских СМИ, всего на стене повесили четыре фото: два из них запечатлели скандальную встречу Трампа и Зеленского, состоявшуюся в феврале, а еще два – моменты с саммита Путина и Трампа на Аляске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп и Зеленский провели беседу в Овальном кабинете. Позднее к переговорам присоединились европейские лидеры.

    Карикатура

    Комментарии (3)
    18 августа 2025, 20:39 • Новости дня
    Зеленский допустил проведение выборов на Украине

    Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине после прекращения огня

    Зеленский допустил проведение выборов на Украине
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности.

    Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно только после создания необходимых условий безопасности, передает ТАСС. На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Зеленского спросили, готов ли он провести выборы на Украине.

    «Я открыт к проведению выборов. Но для этого нужна безопасность», – сказал Зеленский.

    По его словам, проведение выборов возможно только после прекращения огня и обеспечения соответствующей обстановки.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента, где запланированы переговоры с главой США Дональдом Трампом.

    Перед этим в Белый дом начали прибывать европейские лидеры. Генсек НАТО Марк Рютте был первым, кто приехал на мероприятие, за ним последовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 19:37 • Новости дня
    Белый дом попросил Зеленского надеть деловой костюм перед встречей с Трампом

    WSJ: Белый дом попросил Зеленского надеть деловой костюм перед встречей с Трампом

    Tекст: Денис Тельманов

    Перед важной встречей с президентом США Дональдом Трампом президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовали отказаться от привычного стиля и выбрать строгий деловой костюм.

    Как пишет Wall Street Journal, Белый дом попросил Владимира Зеленского надеть деловой костюм и галстук на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом издание сообщает со ссылкой на неназванного европейского чиновника и другой источник, передает РИА «Новости».

    По данным издания, просьба была передана через ведомство, отвечающее за протокол Белого дома.

    Ранее в тот же день Зеленский пришел на встречу со спецпосланником США по Украине в черной футболке и брюках, что вызвало вопросы среди американских и европейских представителей. Газета отмечает, что Зеленский часто пренебрегал традиционным деловым этикетом на встречах с западными лидерами.

    Во время предыдущего визита Зеленского в Белый дом Дональд Трамп с иронией заметил, что гость «одет красиво». Один из журналистов тогда отметил, что часть американцев считает такой стиль одежды неуважением к официальному статусу мероприятия. Сам Зеленский в ответ на вопрос, когда он наденет костюм, ранее заявлял: «Сделаю это, когда закончится конфликт».

    Встреча Трампа и Зеленского пройдет в Вашингтоне 18 августа, на ней также будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры. Bild, ссылаясь на источники, указывает, что сначала Трамп встретится с Зеленским один на один и лишь после этого проведет переговоры с европейскими участниками.

    Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно через отказ от претензий на Крым и согласие на нейтральный статус страны. Зеленский в ответ заявил, что не считает возможным отказываться от Крыма, но не озвучил конкретного плана действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа сопровождается обсуждением его выбора одежды и следования дипломатическому протоколу. Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Зеленский на переговорах в костюме. Зеленский выбрал черную футболку для встречи, выделившись на фоне остальных участников, одетых официально.

    Комментарии (4)
    19 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    В Белом доме обсудили гарантии безопасности для Украины

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    Комментарии (2)
    19 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Белый дом опубликовал фото звонка Трампа Путину
    Белый дом опубликовал фото звонка Трампа Путину
    @ White House/x.com

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», – указывает Белый дом в комментарии к фото в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    На снимке также видно, что в Овальном кабинете присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. 

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп счел возможным заниматься урегулированием на Украине без прекращения огня

    Трамп: США остановили шесть войн без прекращения огня

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулировать конфликт на Украине можно даже без прекращения огня, США уже удавалось этого добиться, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы все бы, разумеется, предпочли видеть немедленное прекращение огня, пока работаем над прочным миром», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он не исключил, что перемирие наступит, но отметил, что пока «этого не происходит».

    Американский лидер добавил, что «в примерно шести войнах», которые удалось остановить при его участии, не было прекращения огня «Не уверен, что оно необходимо. Можно этим заниматься и в ходе войны», – отметил Трамп.

    Американский президент добавил, что ему нравится идея прекращения огня, поскольку оно позволяет немедленно остановить кровопролитие. В завершение Трамп выразил уверенность, что мирное соглашение по Украине весьма достижимо и может быть обеспечено в ближайшем будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Овальном кабинете состоялась беседа Трампа и Зеленского. Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Ранее Трамп уже заявлял, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения.

    Комментарии (3)
    18 августа 2025, 15:09 • Новости дня
    Трамп пообещал запретить голосование по почте

    Трамп пообещал отменить голосование по почте перед выборами 2026 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп пообещал издать указ, направленный на запрет голосования по почте и использование электронных систем на выборах.

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении подписать указ перед промежуточными выборами 2026 года, который направлен против голосования по почте и электронных систем подсчета голосов, передает РИА «Новости».

    По словам президента, он собирается возглавить движение по отмене подобных методов, считая их неточными, дорогими и спорными.

    Трамп заявил: «Я собираюсь возглавить движение по отмене голосования по почте и, кроме того, крайне неточных, очень дорогих и спорных электронных систем голосования, которые стоят в десять раз дороже бумаги с водяными знаками, более быстрой и не оставляющей сомнений в том, кто выиграл, а кто проиграл… Мы начнем это, подписав указ, чтобы вернуть честность промежуточным выборам 2026 года».

    Он подчеркнул, что США остаются единственной страной, где до сих пор применяется голосование по почте, тогда как другие государства отказались от такого способа из-за, по его мнению, массовых случаев мошенничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил журналу Time, что знает о возможностях обхода ограничений на третий президентский срок, но не собирается их использовать.

    В США действует 22-я поправка к Конституции, по которой одно лицо не может быть избрано президентом более двух раз. Очередные президентские выборы в США назначены на 2028 год.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 21:19 • Новости дня
    Публичная встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась 25 минут

    Публичная беседа Трампа и Зеленского продлилась около 25 минут

    Tекст: Вера Басилая

    Публичное общение президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме продлилось примерно 25 минут, встреча прошла в Овальном кабинете в ограниченном составе.

    Публичное общение Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме продлилось примерно 25 минут, передает ТАСС.

    Встреча началась около 20.20 мск в Овальном кабинете и проходила в ограниченном составе.

    В рамках визита Зеленский прибыл к Белому дому на автомобиле Suburban, который предоставляют для большинства официальных гостей. В начале встречи между двумя лидерами произошло короткое рукопожатие, длившееся несколько секунд.

    Трамп в этот день также принимал лидеров стран Евросоюза.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента в черном костюме.

    Часть участников делегации Украины прибыла в Белый дом в неформальной одежде.

    Зеленский во время публичного общения допустил проведение выборов на Украине после прекращения огня.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 04:15 • Новости дня
    Эксперт: Произошедшее в Белом доме требует пересмотра стратегии России на Западе

    Политолог Бордачев: В Белом доме Европа полностью лишилась самостоятельности

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывания европейских лидеров на встрече в Белом доме свидетельствуют о полной потере Европой самостоятельности в политике, это требует пересмотра стратегии России на Западе, заявил политолог Тимофей Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД.

    Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД высказал мнение, что встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме стала символом публичной поддержки американской внешней политики. Он отметил, что Британия, Германия, Франция и Италия, а также руководители Евросоюза и НАТО выступили с заявлениями, подтверждающими их подчинение интересам США. По его словам, «мы были свидетелями принесения клятвы верности американским интересам и полного отказа от своих собственных».

    Бордачев подчеркнул, что демонстративное согласие европейских лидеров с позицией США на ключевых направлениях внешней политики означает окончательную потерю самостоятельности Европы. Ранее, по его словам, европейские страны предпринимали попытки самостоятельной политики, особенно после холодной войны, а в 2003 году Германия и Франция выступили против вторжения США в Ирак. Сейчас же Европа, по оценке эксперта, становится «придатком» США.

    «Доведенное Трампом до конца подчинение Европы требует полностью пересмотреть многие аспекты стратегии России на западном направлении». – заявил Бордачев.

    Ранее Москва исходила из возможности самостоятельных решений европейских стран, которые иногда могли быть учтены для продвижения российских интересов. Теперь, как считает Бордачев, «Европа является частью огромной американской корпорации», и основания для раскола между США и Европой исчезают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Bild заявил о прерванных Трампом переговорах с Зеленским и ЕС для звонка Путину

    Bild: Трамп прервал переговоры с Зеленским и ЕС ради звонка Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами Европы и Владимиром Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет таблоид Bild.

    «Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину», – приводит РИА «Новости» текст сообщения корреспондента Bild.

    По словам корреспондента, продолжение переговоров состоится в Овальном кабинете.

    Ранее Трамп заявил, что после встречи с европейскими лидерами и Зеленским собирается устроить еще одно «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете. Такое обсуждение не было запланировано в расписании президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что планирует позвонить российскому президенту Владимиру Путину сразу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями.

    Комментарии (0)
    Главное
    Завершилась встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами
    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области
    Зеленский отказался от требования перемирия
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой MAX
    В России началась разработка сервиса подтверждения возраста без паспорта
    ЛГБТ-активисты и члены РДК подрались на похоронах в Киеве

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации