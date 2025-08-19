Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет на наличные из-за санкций

Tекст: Алексей Дегтярев

Санкции против российского банковского сектора привели к тому, что делегации России на Аляске пришлось заправлять самолеты за наличные деньги, сказал Рубио в интервью NBC News, передает «Лента.ру».

Госсекретарь США отметил, что санкции против России продолжают действовать, в чем наглядно убедилась российская делегация.

По итогам переговоров на Аляске президент России Владимир Путин согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечения безопасности Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча президентов России и США приближает мир на Украине.