ВСУ разместили огневую точку над укрытием гражданских в Красногоровке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные разместили огневую точку в одном из пятиэтажных домов Красногоровки, несмотря на то, что в подвале укрывались мирные жители, передает ТАСС. Местный житель Валерий рассказал, что военные использовали гранатометы, при этом не выпускали гражданских из здания.

По его словам, украинские солдаты заняли верхние этажи дома и открывали огонь, зная о присутствии гражданских в подвале. Это происходило в разгар боев за город.

Ранее собеседник агентства сообщил, что украинские военные также обстреляли из гранатомета многоквартирный дом, где скрывались люди. Валерий отметил, что военнослужащие таким образом относились к тем, кто не хотел уезжать, ожидая прихода российской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Красногоровки рассказал о масштабах мародерства со стороны украинских военных в этом городе. Сотрудники ФСБ обнаружили заминированный тайник с оружием под Селидово в ДНР. Мексиканский наемник, действовавший в Красногоровке, покинул украинских солдат, оставив их умирать на позиции.