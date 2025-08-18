На Шумшу открыли мемориал в честь 80-летия Курильской десантной операции

Tекст: Вера Басилая

Штурм острова Шумшу стал последней крупной операцией советский войск в ходе Второй мировой войны. Десантники атаковали подготовленные позиции противника и одержали победу. Увековечить подвиг героев поручил президент России Владимир Путин.

Ключевыми событиями стали открытие первой очереди мемориального комплекса, реконструкция исторического десанта и церемония перезахоронения останков красноармейцев, найденных в ходе международной поисковой экспедиции.

В церемонии приняли участие представители администрации президента, правительства, ветераны, молодежные и патриотические организации, а также участники СВО.

«По поручению президента Владимира Владимировича Путина по всей стране встают новые мемориалы героям. Такие, как Ржевский мемориал, мемориал здесь, на Дальнем Востоке – на острове Шумшу, мемориалы на героической земле Донбасса. Это эстафета настоящего патриотизма, подвига и мужества, которую от героев Великой Отечественной войны, от героев Курильской десантной операции сегодня приняли участники специальной военной операции. Это значит, что и 80 лет назад, и сейчас Победа будет за нами!» – заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Шумшу – знаковая страница нашей истории. На этом острове, по сути, закончилась Вторая мировая война. Наши бойцы, проявив героизм, разгромили превосходящие силы императорской армии Японии. Высокой ценой красноармейцам удалось отстоять интересы страны, защитить Родину и дать гражданам мирное небо над головой. И Шумшу не даст нам об этом забыть», – заявил заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев.

Трутнев подчеркнул, что на Шумшу создается военно-исторический мемориальный комплекс в память о сражении, завершившем Вторую мировую войну.

В день высадки советского десанта состоялось открытие первого этапа военно-исторического мемориального комплекса. Одним из центральных объектов стал четырехметровый бронзовый монумент Героям Советского Союза Николаю Вилкову и Петру Ильичеву, которые закрыли своими телами вражеские амбразуры.

Мемориальный комплекс также включает художественную композицию – фигуры солдат, фотографирующихся на фоне японского танка, созданную по мотивам снимка 1945 года.

«Ровно 80 лет назад эти высоты стали местом ожесточенных боев. Советские бойцы высадились на этот берег, чтобы освободить Шумшу от японцев и поставить точку во Второй мировой войне. Это была невероятная схватка с хорошо укрепленным противником. Он превосходил нас по численности и вооружению. Но боевой дух наших десантников был так силен, что остановить их не смогли ни танки, ни доты, ни дзоты. Схватка продолжалась 6 дней. И закончилась нашей победой! Участники Курильской десантной операции – герои! Наш долг сохранить память об их подвиге», – заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В этот памятный день прошли церемония возложения цветов и зажжение Памятного огня, который был доставлен специальным рейсом. Огонь зажгли участник спецоперации на Украине Алиас Авидзба и представительница детской экспедиции Полина Чумак.

У подножия горы Северной состоялось захоронение останков семи красноармейцев, найденных в ходе международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта». Исследователи из России, Казахстана и Белоруссии также обнаружили более 500 артефактов, которые пополнят музейные коллекции. На острове впервые прошла масштабная военно-историческая реконструкция высадки и штурма укреплений, в которой приняли участие более 150 реконструкторов из разных регионов России, Белоруссии и Китая.

В память о моряках-пограничниках, погибших в операции, у места гибели катера ПК-8 состоялась церемония спуска венка на воду с участием экипажа корабля «Анадырь» и ветеранов пограничной службы. Также был открыт патриотический маршрут «Дорогами острова Шумшу» протяженностью 52 км, проходящий по местам боёв и высадки десанта, включая ключевые высоты.

Центр «Воин» организовал полосу препятствий «Штурм Шумшу», где участники смогли почувствовать атмосферу боя 1945 года. Победителям присвоено звание «Наследники Героев Шумшу».

В мероприятиях приняли участие представители патриотических движений, поисковики, волонтеры и участники программ поддержки бойцов спецоперации на Украине. В этот же день на острове прошли спортивные состязания, а вечером состоялся праздничный концерт с участием артистов и исполнителей из разных регионов страны.

