Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.4 комментария
Главы МИД России и Турции обсудили итоги саммита на Аляске
В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили перспективы мирного процесса между Россией и Украиной после саммита президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске.
Российский МИД сообщил о телефонном разговоре между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Турции Хаканом Фиданом по инициативе последнего.
«Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по итогам российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске 15 августа. Обсужден также график предстоящих двусторонних контактов», – сообщили в российском ведомстве.
Во внешнеполитической службе Турции подтвердили телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции.
«Обсуждались усилия, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной, а также прошедшая в этом контексте встреча президентов США и России, состоявшаяся на Аляске», – передает ТАСС слова источника в МИД Турции.
Фидан выразил надежду, что процесс, начатый на саммите, приведет к прочному миру с участием Украины, и подчеркнул готовность Турции внести свой вклад в урегулирование ситуации.
Турция прежде неоднократно заявляла о готовности быть посредником в мирных инициативах по Украине.
Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.
Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.