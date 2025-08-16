  • Новость часаМинобороны сообщило о 29 сбитых украинских БПЛА за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Next time in Moscow. Встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске
    Путин предложил Трампу в следующий раз встретиться в Москве
    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины
    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США
    Трамп оценил на 10 баллов из 10 состоявшуюся встречу с Путиным
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    16 августа 2025, 08:03 • Новости дня

    ВСУ потеряли до 235 военных за сутки в зоне группировки «Запад»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боев на Украине группировка «Запад» за одни сутки вывела из строя до 235 военных ВСУ, а также уничтожила бронетехнику и артиллерию западного производства, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

    По его словам, потери украинских формирований за сутки составили до 235 военнослужащих, передает ТАСС. Шаров добавил, что были уничтожены боевая бронированная машина Senator канадского производства и машина Snatch производства Британии, двенадцать автомобилей, а также самоходные артиллерийские установки Krab (Польша) и Archer (Швеция).

    По словам Шарова, за указанный период российские военные также уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» уничтожила 24 беспилотника и восемь станций Starlink ВСУ. Ранее группировка «Запад» уничтожила 13 станций Starlink за сутки. Вооруженные силы России также уничтожили 29 пунктов управления беспилотниками и станции Starlink ВСУ.

    15 августа 2025, 19:34 • Новости дня
    Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Военные России окружили 70% Красноармейска (украинское название – Покровск) и используют новую тактику «черепашек-ниндзя» против ВСУ.

    Российские бойцы начали использовать новую тактику против ВСУ в Красноармейске, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Тактика получила неофициальное название «черепашки-ниндзя»: военнослужащие России укрываются в коллекторах, на деревьях, выходя на операции лишь ночью для атаки против ВСУ.

    Российские войска окружили 70% города и постепенно продвигаются внутрь с окраин. Благодаря такой тактике украинские военные не могут точно определить численность российских групп в Красноармейске.

    ВСУ сохраняют лишь одну трассу для перемещений – М-3 к селу Гришино, остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии.

    Ранее сообщалось, что российские военные меняют цели дронов, если обнаруживают мирных жителей в Красноармейске, чтобы обеспечить их безопасность.

    Вооруженные силы России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.

    Транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    Комментарии (19)
    15 августа 2025, 19:25 • Новости дня
    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам

    Минобороны отвергло заявления Киева об ударе по рынку в Сумах

    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Обвинения Украины о якобы нанесении ВС России удара по рынку в центре Сум являются намеренной провокацией, сообщили в Министерстве обороны России,

    Обвинения Киева по поводу удара российских Вооруженных сил по рынку в Сумах являются провокацией, сообщили в Министерстве обороны России. В Telegram-канале Минобороны отметили, что подобные заявления направлены на создание негативного информационного фона для срыва будущих переговоров между Россией и США в Анкоридже на Аляске.

    Российские военные подтвердили, что никакие удары по Сумам и другим населенным пунктам не осуществлялись.

    Минобороны России предупреждало, что власти Украины готовят подобную провокацию перед саммитом России и США.

    МИД России сообщил о росте террористической активности Киева перед саммитом на Аляске.

    Комментарии (8)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 13:17 • Новости дня
    Командование 60-й бригады ВСУ сбежало с Краснолиманского направления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование и значительная часть личного состава 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ оставили позиции на Краснолиманском направлении, в результате чего управление батальоном утрачено.

    Треть личного состава батальона обеспечения и командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покинули свои позиции на Краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, связь с этими военнослужащими полностью утрачена, а управление подразделением оказалось полностью дезорганизовано. В силовых структурах уточнили: «Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на Краснолиманском направлении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие раскрыли ВС России координаты командного пункта. Несколько солдат ВСУ ранее передали координаты заградотрядов и сбежали. Офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части ради убежища в России.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ

    Выпускающая «Роллтон» компания «Маревен фуд сэнтрал» опровергла причастность к финансированию ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Фирма, выпускающая популярные бренды «Роллтон» и Bigbon, выступила с заявлением о полном соблюдении российского законодательства и непричастности к поддержке ВСУ.

    Компания «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергла сообщения о переводе средств на военные цели, передает ТАСС.

    Пресс-служба заявила, что производитель «Роллтона» и Bigbon осуществляет деятельность исключительно в рамках гражданского бизнеса и в полном соответствии с законодательством России.

    «Компания ООО «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Мы уже направили официальный запрос в адрес инициаторов заявлений с просьбой предоставить факты. Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации», – говорится в официальном заявлении компании.

    В компании также отметили, что открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию для подтверждения прозрачности своей деятельности. Поводом для комментария стала информация о намерении «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» проверить Mareven Food Holdings Limited на предмет возможного финансирования ВСУ, которую ранее опубликовал Telegram-канал Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять предприятий алкогольной отрасли, ранее принадлежавших украинской компании «Баядера», планируют выставить на приватизацию после их изъятия за финансирование ВСУ.

    Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию и понес значительный репутационный ущерб из-за появления на Украине поддельной продукции.


    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    @ Михаил Андроник/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР российские силы поразили пункт управления беспилотниками и уничтожили до взвода бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), сообщило Минобороны.

    Российские военные южной группировки уничтожили взвод боевиков 12-й бригады Нацгвардии Украины (входит в «Азов») и пункт управления дронами в районе Клебан-Быка, позиции противника вскрыли с помощью разведки, указало ведомство, передает ТАСС.

    Его позиции поразили огнем 152-мм гаубицы «Мста-Б» и FPV-дронами.

    В результате операции были уничтожены два блиндажа с личным составом и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Общие потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА.

    Напомним, в Краматорске в ДНР уничтожили медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    Комментарии (2)
    16 августа 2025, 04:35 • Новости дня
    На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
    На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин завершил свой визит в США, который состоялся впервые с 2015 года, когда он выступал на Генассамблеи ООН. Президентский борт вылетел с Аляски.

    Многообещающая и интригующая встреча российского и американского лидеров завершилась на Аляске спустя чуть более трех часов после встречи Путина и Трампа у самолетов на авиабазе Элмендорф 15 августа. Борт российского президента приземлился в 21:54 по московскому времени.

    Оба президента одновременно вышли из самолетов, прошли по красным дорожкам и поднялись на небольшой пьедестал для фото СМИ. На нем Путин и Трамп поздоровались, пожали друг другу руки и обменялись репликами.

    Затем произошло невероятное и удивительное для ряда западных СМИ. Как назвал это телеканал CNN, Путин проявил невероятное доверие и согласился проехать к месту переговоров не на своем автомобиле, а в лимузине Трампа. Там оба политика беседовали без переводчиков, так как Путин говорит на английском, и это тоже поразило ряд СМИ.

    В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала западным СМИ. Она отметила, что три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США.

    Перед беседой Путин и Трамп сделали несколько фото. В частности, Белый дом опубликовал в соцсети Х фото двух лидеров на авиабазе, назвав пост «Историческое». И еще одно фото Путина и Трампа на фоне слогана «В поисках мира».

    На сайте Кремля представили несколько дополнительных фото. В частности, есть кадр, на котором Трамп делает несколько хлопков в ладоши, пока Путин идет от самолета. Так американский президент приветствовал российского гостя.

    Затем оба президента ушли на переговоры с делегациями в закрытом формате. В Белом доме отметили, что Путин и Трамп беседовали уже более двух часов без ланча. Ряд западных СМИ и экспертов отмечали, что это очень хороший знак, так как перед саммитом Трамп угрожал за две минуты оценить договороспособность Путина и завершить встречу, если поймет, что договориться невозможно.

    В ожидании окончания переговоров журналисты искали знаки в жестах и взглядах двух лидеров. В частности, CNN назвал невербальное общение Путина и Трампа «далеким от холодного», отметив благорасположение российского гостя, известного сдержанным характером.

    Через три с небольшим часа беседа российского президента и его американского коллеги с делегациями в узком составе завершились. Они вышли к прессе и высказались об итогах встречи.

    Российский лидер открыл совместную пресс-конференцию словами благодарности за предложение приехать на Аляску. Он отметил важность российско-американского диалога для всего мира, указав, что российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет.

    Говоря об украинской проблеме, Путин подтвердил невозможность конфликта, если бы в Белом доме на посту президента в 2022 году находился Трамп. Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта, окончания которого в Москве «искренне желают».

    Он также призвал украинских и европейских лидеров не мешать прогрессу в разрешении ситуации, над которым работают Москва и Вашингтон. И пригласил американского коллегу на следующие переговоры в российскую столицу.

    Трамп свою речь также начал с благодарности, он поблагодарил Путина и делегацию за усилия по разрешению украинского конфликта. Он признал, что сделки по Украине нет, но есть масса договоренностей, которые ее приближают.

    После заявлений Путина и Трампа мероприятие завершилось без вопросов журналистов. Российский лидер по пути на аэродром заехал на кладбище Форт-Ричардсон, где находится мемориал в память о советских летчиках и моряках, погибших при перевозке техники из США в СССР во время Второй мировой войны. Президент России возложил букеты из роз к каждой из могил. Также он встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием.

    На авиабазе Путин поднялся по трапу самолета, помахав на прощание рукой.

    Комментарии (4)
    15 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    Десантники уничтожили железобетонные укрепления ВСУ за Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десантники 98-й дивизии наносят удары по железобетонным укреплениям ВСУ за Часовым Яром, используя разведывательно-ударные дроны и артиллерию.

    Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии продолжают уничтожать позиции ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром в Донбассе, передает РИА «Новости». Они разрушили несколько опорных пунктов и пехоты противника, а также уничтожили созданную ВСУ инфраструктуру.

    По словам одного из бойцов, сейчас в направлении Константиновки активно вскрываются блиндажи и опорные пункты противника. Российские военнослужащие отмечают, что украинские солдаты пытаются использовать инженерные сооружения для обороны, однако десантники с помощью разведывательно-ударных дронов и артиллерии наносят точные удары по обнаруженным позициям.

    Артиллерист с позывным «Дукалис» добавил: «Мы работаем сейчас по уничтожению опорных пунктов противника, потому, что после освобождения Часова Яра противник начал окапываться и пытается закрепиться». В результате этих действий, по данным военных, возможности ВСУ к обороне на этом участке фронта существенно снижаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за всю историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 02:35 • Новости дня
    Путин подтвердил, что Трамп в 2022 году не допустил бы конфликта с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидером США Дональдом Трампом на Аляске подтвердил невозможность конфликта с Украиной, если бы в Белом доме на посту президента в 2022 году находился Дональд Трамп.

    Путин напомнил, как в 2022 году во время последних контактов с администрацией США пытался убедить своего прежнего американского коллегу [Джо Байдена] в том, что не нужно доводить обстоятельства до ситуации, после наступления которой последуют тяжелые последствия в виде боевых действий, передает ТАСС.

    «И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что «если бы я был президентом, то войны бы не было». Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это», – заявил Путин.

    Напомним, Путин также заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    В Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы. Беседа длится два часа без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.


    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 09:08 • Новости дня
    В Красноармейске бабушка с иконой выбежала к российскому дрону

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Красноармейске (укр. название – Покровск) местная жительница с иконой вышла навстречу российскому беспилотнику, чтобы указать на присутствие мирных людей в районе боевых действий, сообщил разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Король».

    Российский беспилотник вел наблюдение за районом, где была замечена православная молельня, пояснил «Король» РИА «Новости».

    Во время осмотра из здания выбежала пожилая женщина с иконой в руках, операторы дрона расценили это как сигнал о присутствии мирных жителей. «Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», – сказал собеседник.

    По словам разведчика, после просмотра записей стало понятно, что женщина специально показывала икону, чтобы привлечь внимание операторов дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В мае в Часовом Яре российские бойцы провели срочную эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах, где заканчиваются вода и продукты.

    В марте в ходе эвакуации в Часовом Яре российские военнослужащие отвлекали огонь противника на себя, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть опасную зону.

    В апреле военнослужащие группировки «Восток» эвакуировали из-под обстрелов ВСУ четверых жителей Константинополя в ДНР.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 18:38 • Новости дня
    ВСУ пытались атаковать беспилотниками порт Оля в Астраханской области

    Губернатор Бабушкин: ВСУ атаковали дронами порт Оля в Астраханской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО и системы РЭБ отразили атаку беспилотников на порт Оля в Астраханской области, одно судно получило повреждения обломками, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

    Как сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале, атаку украинских беспилотников на порт Оля в Астраханской области удалось отразить.

    По его словам, целью дронов стала транспортно-логистическая инфраструктура региона. Все беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или уничтожены силами ПВО.

    Жертв среди людей нет, порту ущерб не нанесен. Однако обломки одного из сбитых дронов повредили судно, находившееся в акватории. Бабушкин уточнил, что не все подавленные беспилотники пока обнаружены. Он призвал жителей сообщать в правоохранительные органы о находках обломков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 14 украинских БПЛА над тремя регионами.

    При атаке украинского FPV-дрона в Запорожской области пострадали протоиерей и двое его сыновей.

    В пятницу ночью при атаке украинских дронов на Курск пострадали 12 человек, один из них – ребенок.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 05:59 • Новости дня
    Меланья Трамп написала письмо президенту России Путину

    Reuters: Меланья Трамп написала письмо президенту России Путину

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Меланьи.

    Супруга президента США Мелания Трамп подняла вопрос о бедственном положении детей на Украине и в России из-за конфликта, написав об этом в личном письме президенту России Владимиру Путину, передает Reuters со ссылкой на двух представителей Белого дома.

    Президент Трамп, по данным источников, лично вручил письмо Путину во время их переговоров. Официальные лица не разглашают содержание письма, за исключением упоминания о похищениях детей в результате войны на Украине.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что защищает уязвимых детей от военных действий, а помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указал на политический пиар  вокруг возвращения детей.

    Так, в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Запада о возвращении украинских детей русофобией.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 13:37 • Новости дня
    ВС России поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    С 9 по 15 августа оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, местам сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, центрам подготовки и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За неделю средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиабомб, 20 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2134 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 77 490 беспилотников, 625 ЗРК, 24 584 танка и других бронемашин, 1 586 боевых машин РСЗО, 28 544 орудия полевой артиллерии и минометов, 39 702 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили места хранения беспилотников и склады боеприпасов ВСУ.

    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    Также на этой неделе ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 07:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 29 сбитых украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 29 украинских БПЛА различного типа в нескольких российских регионах и над Азовским морем.

    В Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваторией Азовского моря, передает ТАСС.

    В военном ведомстве уточнили: «В течение прошедшей ночи с 00:00 до 03:30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 – над территорией Ростовской области, 9 – над территорией Ставропольского края, 4 – над территорией Курской области, по одному БПЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, 3 – над акваторией Азовского моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Ростова-на-Дону сообщил о повреждении 33 домов в результате атаки ВСУ. ВСУ попытались атаковать беспилотниками порт Оля в Астраханской области. Российские ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородом.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    Судьи на Украине помогали мужчинам избежать мобилизации

    На Украине судьи помогали мужчинам избежать мобилизации, лишая жен родительских прав

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские судьи выдавали мужчинам фиктивные решения для освобождения от мобилизации, оформляя их как единственных опекунов детей против воли матерей.

    Главное бюро расследований Украины раскрыло схему, по которой судьи на украинской части Донецкой народной республики оформляли поддельные решения для освобождения мужчин от мобилизации, сообщает ТАСС.

    За 3 тыс. долларов сотрудники суда помогали оформить фиктивные разводы и лишение матерей родительских прав, чтобы отцы становились единственными опекунами. Это давало мужчинам право пересечь границу и избежать призыва.

    С начала 2022 года по этой схеме было вынесено более 120 фиктивных судебных решений. По данным ГБР, 40 мужчин смогли покинуть страну и не вернулись. В числе выехавших оказались и сотрудники суда. Обвинения предъявлены исполняющему обязанности главы суда, его помощнику, заместителю руководителя аппарата и секретарю суда.

    Служба безопасности Украины заявила о блокировке 114 различных схем уклонения от мобилизации. В стране действует режим всеобщей мобилизации с февраля 2022 года, который неоднократно продлевался и был ужесточен в мае 2024 года. В социальных сетях регулярно появляются видео принудительной мобилизации мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из районов Запорожья неизвестный с оружием совершил нападение на сотрудников территориального центра комплектования.

    Украинцы, стремясь избежать мобилизации, передают российским военным данные о расположении ТЦК. В украинской армии наблюдается рост недовольства из-за приказов командования, которые приводят к большим потерям.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Минобороны показало видео освобождения Александрограда

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны России в пятницу опубликовало видеозапись, на которой запечатлены боевые действия, в результате которых освободили Александроград в Донецкой народной республике.

    На видео запечатлены действия бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике демонстрируются кадры поражения беспилотниками различной техники, бронированных автомобилей, блиндажей. Также в конце видео заметен военнослужащий ВС России с российским триколором в населенном пункте.

    Министерство указало, что особую роль в ходе штурма сыграли операторы дронов. Они вели разведку с воздуха, уничтожали технику и личный состав украинской армии.

    В пятницу ВС России освободили Александроград в Донецкой народной республике (ДНР). До этого российская армия установила контроль над Искрой и Щербиновкой в том же регионе. Днем ранее были освобождены Суворово и Никаноровка в ДНР.

    Кроме того, российские войска освободили Луначарское в ДНР.

    Комментарии (0)
    Главное
    На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
    Детали переговоров на Аляске станут публичными в ближайшие дни
    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС направлена в Рязанскую область
    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
    Российские войска начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске
    Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ
    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025» (фото)

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации