Трамп прилетел в Анкоридж на встречу с Путиным

Американист оценил состав делегации США на переговорах с Россией

Дробницкий: Трамп попытается использовать саммит на Аляске для наращивания внутриполитического веса

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Исходя из состава делегаций России и США, можно предположить, что главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Марко Рубио могут подписать меморандум о создании рабочей группы. Ее целью станет развитие двустороннего партнерства, поиск путей для сближения и восстановление дипломатических отношений, прерванных при администрации Джо Байдена. При этом урегулирование украинского кризиса войдет лишь как один из пунктов этой повестки», – допускает американист Дмитрий Дробницкий.

«На главу Минфина Скотта Бессента и министра торговли США Говарда Латника, вероятно, ляжет обсуждение и, может быть, даже подписание рамочных документов по совместному освоению Арктики, использованию российских судов ледового класса, взаимные инвестиции и редкоземельные проекты. Как минимум это даст возможность Трампу показать американскому истеблишменту договороспособность Москвы и отсрочить дополнительные санкции и тарифы против России», – указал он.

Впрочем, по словам аналитика, «прорывных» итогов встречи ждать не стоит. «Даже в лучшие годы взаимная торговля не занимала большой доли в торговом балансе обеих стран. К тому же Арктика остается территорией торгового, военного и стратегического соперничества. Это может быть похоже на абстрактную, но громкую сделку без взаимных обязательств в ближайшем будущем. А такие вещи очень нравятся Трампу», – напомнил он.

«Трек, отведенный директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, на мой взгляд, вместит весь объем вопросов по взаимному невмешательству в суверенные дела России и США. Причем не только по темам хакерских атак, как допускает ряд колумнистов, но, возможно, речь пойдет о продлении договора СНВ-3», – продолжил эксперт.

«Кроме того, диалог об украинском кризисе на саммите, очевидно, будет вестись с учетом реалий «на земле» и данных ЦРУ о ситуации на линии боевого соприкосновения, которые американцам предоставит именно Рэтклифф», – предположил собеседник.

«В любом случае главная задача директора спецслужбы, на мой взгляд, будет заключаться не в самом саммите. Согласно замыслу Трампа, после встречи на Аляске ему предстоит выступить перед Конгрессом и объяснить, что переговоры с российскими коллегами показали: демонизация России и преувеличение ее угрозы для Вашингтона были необоснованными», – продолжил спикер.

«Таким образом, глава Белого дома, по моему мнению, намерен обосновать перед Конгрессом свою более умеренную позицию в отношении России. Для Трампа это станет критически важным шагом – в сентябре ему может грозить ограничение внешнеполитических и даже внутриполитических полномочий с их последующей передачей законодательному органу», – заключил Дробницкий.

Ранее стал известен состав американской делегации на встрече с Владимиром Путиным на Аляске. По данным Reuters, представлять США помимо Дональда Трампа будут госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Позже в Пентагоне сообщили, что в самый северный штат страны также отправится глава военного ведомства Пит Хегсет. Тем не менее официального подтверждения данной информации со стороны Белого дома не последовало. Между тем состав российской делегации был объявлен еще в четверг.

Отстаивать интересы Москвы будут главы МИД, Минфина и Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также руководитель Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Кроме того, в Аляску прибудет и помощник президента Юрий Ушаков.

Напомним, переговоры состоятся 15 августа в Анкоридже – самом крупном городе на полуострове Аляска. Старт беседы придется на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Ее продолжительность будет зависеть от того, «как пойдет дискуссия», отметил Ушаков. Примечательно, что разговор начнется в формате тет-а-тет, а затем к лидерам стран присоединятся члены делегаций.