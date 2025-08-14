Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.6 комментариев
Встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына прошла в Пхеньяне.
Об этом сообщила пресс-служба Госдумы, передает ТАСС.
«В Пхеньяне состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына», – сообщили в нижней палате парламента.
Накануне российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в столицу КНДР.
Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области.