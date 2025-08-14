Названы наиболее опасные страны, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2025 году большая часть зараженных наблюдается в Южной Азии, в Индийском океане, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении, передает «Российская газета» со ссылкой на публикацию Telegram-канала Объясняем.РФ.

Последняя вспышка произошла в Китае.

Указывается, что на российской территории нет зарегистрированных случаев этого заболевания, однако риск завоза болезни есть.

При заражении симптомы начинают появляться через четыре-восемь дней. Лихорадка проявляет себя через сильную боль в суставах и мышцах, высокую температуру, отеки, тошноту и сыпь.

Тяжелее всего ее переживают младенцы и пожилые.

Эта болезнь не передается воздушно-капельным путем, а через кровь больного.

Ранее в августе Минздрав сообщал, что на территории России не зафиксировано ни одного случая заболевания лихорадкой чикунгунья, эпидемиологическая опасность отсутствует.

До этого в Китае за неделю зафиксировали 1387 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья, при этом большинство заболевших выявлено в городе Фошань.