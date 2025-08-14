Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.29 комментариев
Названы наиболее опасные страны, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья
Лихорадка чикунгунья распространяется в государствах Южной Америки, Азии и Африки, ей можно заразиться через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, говорится в сообщении Telegram-канала Объясняем.РФ.
В 2025 году большая часть зараженных наблюдается в Южной Азии, в Индийском океане, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении, передает «Российская газета» со ссылкой на публикацию Telegram-канала Объясняем.РФ.
Последняя вспышка произошла в Китае.
Указывается, что на российской территории нет зарегистрированных случаев этого заболевания, однако риск завоза болезни есть.
При заражении симптомы начинают появляться через четыре-восемь дней. Лихорадка проявляет себя через сильную боль в суставах и мышцах, высокую температуру, отеки, тошноту и сыпь.
Тяжелее всего ее переживают младенцы и пожилые.
Эта болезнь не передается воздушно-капельным путем, а через кровь больного.
Ранее в августе Минздрав сообщал, что на территории России не зафиксировано ни одного случая заболевания лихорадкой чикунгунья, эпидемиологическая опасность отсутствует.
До этого в Китае за неделю зафиксировали 1387 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья, при этом большинство заболевших выявлено в городе Фошань.