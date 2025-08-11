Минздрав сообщил об отсутствии случаев лихорадки чикунгунья в России

Tекст: Дарья Григоренко

Чуланов отметил: «В Российской Федерации в настоящее время не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья», передает ТАСС.

Чуланов пояснил, что согласно мониторингу популяции комаров A. aegypti и A. albopictus на территории страны, численность насекомых невелика, а инфицированных особей не обнаружено. Однако он подчеркнул, что сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции при поездках в регионы, где болезнь распространена.

Врач напомнил, что лихорадка чикунгунья передается через укусы комаров и является эндемичной для стран Африки, Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Тихоокеанского бассейна и Карибов. Чуланов рекомендовал россиянам, путешествующим в такие страны, обязательно соблюдать меры профилактики укусов.

Специалист уточнил, что для передачи вируса необходимы одновременно и источник инфекции – инфицированный человек или животное, чаще всего обезьяны – и специфический переносчик. Он добавил, что из-за изменений климата и увеличения популяции комаров, в последние годы случаи местной передачи лихорадки чикунгунья периодически фиксируются и в Европе, в частности во Франции и Италии.

Накануне на юге Китая за неделю было зафиксировано 1387 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья, при этом большинство заболевших выявлено в городе Фошань.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая столкнулись с трудностями в борьбе с лихорадкой чикунгунья. Роспотребнадзор сообщил о рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию. За одну неделю на юге Китая выявили более 2,8 тыс. новых случаев заражения этим заболеванием.