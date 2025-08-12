Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.12 комментариев
Мошенники изобрели новую схему с упоминанием Роскомнадзора
В России зафиксированы случаи, когда преступники используют звонки от фиктивных служб доставки и якобы от Роскомнадзора для выманивания денег у граждан, сообщили в самом ведомстве.
С начала 2025 года мошенники стали чаще использовать схему, при которой жертве звонят через мессенджер, представляются сотрудниками службы доставки и требуют код из смс для сверки данных с курьером, пояснили в Роскомнадзоре РИА «Новости».
После получения кода связь прерывается, а жертве поступает сообщение от якобы Роскомнадзора с предупреждением не продолжать общение с «службой доставки».
Далее аферисты звонят вновь, уже представляясь сотрудниками Роскомнадзора, и информируют пострадавшего о компрометации личных данных. Для усиления доверия жертву переводят на фиктивных сотрудников Центробанка, Росфинмониторинга или даже правоохранительных органов.
Преступники убеждают оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет» под различными предлогами.
Ранее в МВД сообщали, что злоумышленники могут получать доступ к персональным данным граждан с помощью фальшивых QR-кодов, обещающих участие в акциях или выигрыш призов.
До этого мошенники создали новую двухэтапную схему обмана, при которой они ссылаются на Роскомнадзор.