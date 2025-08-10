Российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Красного Лимана, Новоэкономического, Удачного и Родинского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований пари этом составили более 405 военнослужащих, шесть бронемашин, включая америкаснкий бронеавтомобиль MaxxPro, и три орудия полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Новой Сечи, Пролетарского и Юнаковки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Волчанском, Чугуновкой и Тихого Харьковской области, отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре артиллерийских орудия, склад с боеприпасами и шесть складов матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Новосергеевки Харьковской области, Торского, Новоселовки, Шандриголово и Масляковки ДНР.

Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, пять бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV.

Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, израильская радиолокационная станция RADA, три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Северска, Серебрянки, Клебан-Быка, Катериновки, Константиновки, Александро-Шультино и Иванополья ДНР.

Противник при этом потерял до 235 военнослужащих, две бронемашины и семь артиллерийских орудий, в том числе американскую 155 мм гаубицу М777.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, российские войска за неделю освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.