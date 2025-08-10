Стармер и Макрон обсудили Украину

Tекст: Антон Антонов

В официальном заявлении говорится, что лидеры двух стран подтвердили свою поддержку Украины и подчеркнули необходимость «справедливого и длительного» мира для украинского народа, передает ТАСС.

Стороны также приветствовали инициативы США по урегулированию конфликта на Украине. В ходе беседы они рассмотрели возможные пути совместной работы с Вашингтоном и Киевом в ближайшие дни. Канцелярия отметила, что Стармер и Макрон договорились поддерживать плотный контакт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон провел второй за неделю телефонный разговор с Владимиром Зеленским после объявления о планируемой встрече президентов России и США.

В резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.