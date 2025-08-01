В России 1 августа вспомнили о подвигах казаков в годы Первой мировой войны

Когда 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, казачьи части уже находились на передовых рубежах, прикрывая мобилизацию основной армии, отмечает сайт «Российское казачество». Как пишет историк Именно казачьи дивизии – 1-я Донская, 3-я Кавказская, 2-я Сводно-Казачья – первыми приняли на себя удар на границах империи.

Кроме того, на казаках лежала значительная часть воинской обязанности: норма призыва для казаков достигала 12,5% от всего взрослого мужского населения, в то время как для остальной страны – 4,2%.

Символом казачьей доблести стал донской казак Козьма Крючков. Его подвиг, когда он один в схватке с 27 германскими кавалеристами уничтожил 11 врагов и получил 16 ранений, сделал его национальным героем. Он стал первым Георгиевским кавалером той войны, а его портреты печатали на плакатах, папиросных пачках и конфетных обертках, превратив казака в первую медийную звезду той эпохи.

Старший урядник Иван Пашнин из Оренбургского казачьего войска стал первым за всю войну полным Георгиевским кавалером, получив все четыре степени креста.

А среди офицеров первым кавалером ордена Святого Георгия стал, по одной из версий, кубанский казак, военный летчик подъесаул Вячеслав Ткачев. Первая мировая с пулеметами и артиллерией стала вызовом для традиционной конницы, но казаки находили способы показать свои героизм и доблесть в нетипичных для них областях военного дела. Во время разведывательного полета самолет Ткачева получил пробоину в масляном баке. Летчик, лежа на полу кабины, зажал дыру ногой, дотянул до своих позиций, после чего пересел на коня и доставил ценные разведданные в штаб.

Казаки часто проявляли массовый героизм, спасали знамена и совершали уникальные рейды по тылам врага. Особо отличились кубанцы и донцы на Кавказском фронте, а сотню Василия Гамалия, прошедшую 400 верст по вражеским тылам в Месопотамию, наградили Георгиевскими крестами всем составом.



В казачьих частях соотношение убитых и раненых к пленным составляло 94% к 6%. Для сравнения, средний показатель по всей армии был 69% к 31%. Эти цифры говорят о том, что казаки предпочитали смерть плену.

Первая мировая война, в которой казачество выставило в армию около 368 тыс. бойцов, стала для него последней войной за Российскую империю. Вскоре Гражданская война расколола казаков, превратив вчерашних сослуживцев в непримиримых врагов.