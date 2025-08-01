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    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
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    Путин: Среди бойцов ВС России нет ни одной напрасной потери
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    23 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    37 комментариев
    1 августа 2025, 18:48 • Новости дня

    Азербайджанские СМИ начали менять названия российских городов

    Азербайджанские СМИ начали менять названия российских городов
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В азербайджанских СМИ возникла недовольство после того, как информагентство ТАСС в одной из публикаций использовало название города Степанакерт для административного центра Нагорного Карабаха, а не Ханкеди, что принято в Азербайджане.

    Портал Minval высказался за запрет работы ТАСС на территории страны, напомнив, что ранее аналогичные меры уже применялись к РИА «Новости», передает «Московский комсомолец».

    Авторы Minval заявили, что в Азербайджане остался только один журналист ТАСС, и выразили мнение, что в республике ему «делать нечего». После этого портал начал использовать старые или неофициальные топонимы для российских городов: Оренбург был назван Орынбором, Калининград – Кенигсбергом, а Волга в публикациях стала фигурировать как Итиль.

    Подобная языковая политика, по мнению азербайджанских СМИ, является ответом на «неуважение» к Азербайджану из-за использования российского названия города. В России подобные шаги воспринимаются как попытка политизации топонимики и обострения информационного противостояния между странами.

    Напомним, в пятницу в Баку выразили недовольство тем, что ТАСС употребил название Степанакерт вместо Ханкенди в публикации о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

    Ранее памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в бывшей столице непризнанного Карабаха, и день сноса совпал с днем рождения художника и годовщиной выселения армян.

    1 августа 2025, 09:16 • Новости дня
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр.

    Журналист Чей Боуз выразил удивление и критику по поводу заявления Владимира Зеленского после потери украинского города Часов Яр, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Боуз отметил, что Зеленский продолжает отрицать факт захвата города, несмотря на признание этого события рядом проукраинских СМИ.

    В частности, Боуз написал: «Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

    Комментарии (5)
    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    1 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После завершения ожесточенных боев у села Дегтярное на Украине до сих пор неясна судьба военнослужащих 1-го погранотряда ВСУ, обеспокоившая их родственников.

    Судьба украинских военных 1-го погранотряда остается неизвестной после боев у Дегтярного в Харьковской области, сообщает ТАСС. Представитель российских силовых структур отметил, что после завершения ожесточенных столкновений родные и близкие военнослужащих не имеют информации о местонахождении и состоянии своих родственников.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное, освобождение которого бойцами «Севера» отрицает командование ВСУ». По словам силовиков, украинское командование не подтверждает потерю контроля над этим населенным пунктом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Военнослужащие России продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов. Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском.

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    31 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Новый президент Польши провел жесткий разговор с Зеленским

    Президент Польши Навроцкий потребовал от Зеленского изменить историческую политику Киева

    Новый президент Польши провел жесткий разговор с Зеленским
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в разговоре с Владимиром Зеленским потребовал изменить позицию Киева по вопросам совместной истории, сообщил пресс-секретарь польского Института национальной памяти и будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич.

    По словам будущего пресс-секретаря Навроцкого Рафала Леськевича, новая польская власть требует пересмотра подхода к вопросам, которые для поляков остаются принципиальными, и ожидает, что подобные изменения обязательно произойдут, передает ТАСС.

    Леськевич сообщил, что эти темы станут предметом будущих переговоров между президентами двух стран.

    Беседа состоялась по инициативе Зеленского, который поздравил Навроцкого с победой на выборах. При этом польский лидер заверил, что Варшава продолжит поддерживать Киев в конфликте с Россией.

    Ранее Навроцкий неоднократно обвинял власти на Украине и лично Зеленского в недостаточной благодарности Польше. Он также заявлял, что Украина не сможет стать членом НАТО или Евросоюза, пока в стране преобладает бандеровская идеология и не решена проблема перезахоронения жертв Волынской резни.

    Ранее будущий начальник канцелярии избранного президента Польши Павел Шефернакер заявил, что украинские власти не проявляют желания улучшать отношения с Польшей.

    Глава министерства национального образования Польши Барбара Новацкая потребовала от Украины срочно пересмотреть школьные учебники по поводу описания событий на Волыни 1943–1947 годов.

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что Украина до сих пор не выполнила ряд требований Варшавы, включая вопрос перезахоронения жертв Волынской резни.

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    1 августа 2025, 06:35 • Новости дня
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    @ vsolodovbrief

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о вопиющем провале обеспечения безопасности в новом терминале аэропорта, который удалось выявить из-за землетрясения 30 июля.

    «Декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей», – отметил Солодов в Telegram-канале.

    Губернатор региона добавил о необходимости проявления хладнокровия и профессионализма каждым сотрудником аэропорта в экстренных ситуациях.

    «Недостаточная готовность персонала к работе в условиях чрезвычайной ситуации абсолютно неприемлема и недопустима. Проконтролирую каждый этап устранения этих недоработок», – подчеркнул он.

    Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений.

    Ученые в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что афтершоковый процесс после землетрясения затянется на месяцы.

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    1 августа 2025, 10:41 • Новости дня
    Баку потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт

    МИД Азербайджана потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт

    Баку потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Баку выразили недовольство тем, что ТАСС употребил название Степанакерт вместо Ханкенди в публикации о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

    МИД Азербайджана потребовал от ТАСС извинений за использование названия Степанакерт вместо Ханкенди, передает РБК.

    Ведомство заявило, что название Степанакерт применялось в период существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики, и выразило возмущение подобной терминологией.

    В заявлении МИД также отмечается, что в случае, если Москва не прекратит искажать топонимику, то Баку начнет использовать исторические названия российских городов. А именно – Кенигсберг вместо Калининграда или Орынбор вместо Оренбурга.

    Дипломаты также потребовали внести соответствующие поправки и предупредили, что в противном случае в отношении ТАСС в Азербайджане «будут приняты соответствующие меры».

    Ранее памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в бывшей столице непризнанного Карабаха, и день сноса совпал с днем рождения художника и годовщиной выселения армян.

    До этого администрация президента Германии принесла извинения Азербайджану за публикацию Франка-Вальтера Штайнмайера о Карабахе в соцсети с изображением флага бывшего режима.

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    1 августа 2025, 11:37 • Новости дня
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ликвидировали шесть крупных групп элитного полка «Скала» ВСУ в Днепропетровской области, несмотря на попытки противника рассредоточиться.

    Войска России уничтожили переброшенные на Днепропетровщину подразделения элитного полка «Скала» ВСУ, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, уничтожение происходило по группам, которые рассредоточивались, но это не помогло им избежать ударов. Применялись корректируемые авиабомбы, что позволило добиться полного поражения.

    Официальный представитель силовых структур подчеркнул: «Все мы видели, все мы знали, результат – уничтожение шести крупных групп, в каждой из которых было до взвода личного состава».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

    Ранее оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области.

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    31 июля 2025, 20:50 • Новости дня
    Bloomberg: Индия отказалась от покупки истребителей F-35 у США
    Bloomberg: Индия отказалась от покупки истребителей F-35 у США
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Индии отказалось от идеи покупки у США истребителей F-35, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, индийские чиновники сообщили американской стороне о незаинтересованности в приобретении этих самолетов, несмотря на предложение президента Дональда Трампа во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом в феврале.

    Вместо оборонных закупок власти Индии рассматривают возможность увеличения импорта природного газа, коммуникационного оборудования и золота из США. Как отмечают источники, эти меры могут помочь сократить торговый профицит Индии в отношениях с США в течение трех-четырех лет.

    Власти Индии заинтересованы в совместном проектировании и производстве оборонной продукции на собственной территории, а не в прямых закупках дорогостоящих американских истребителей, сказано в материале. По словам источников, несмотря на желание Вашингтона расширить продажи вооружений, Нью-Дели не планирует новых оборонных контрактов с США.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%. Индия пообещала ответ США на введение 25-процентных пошлин Трампом.

    В марте сообщалось, что индийское правительство рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для замены американских F-35. Индийские власти также изучают возможность организации локального производства Су-57 на территории Индии.

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    31 июля 2025, 22:09 • Новости дня
    Цунами выбросило на берег Парамушира предметы из СССР

    Цунами на Парамушире выбросило на берег рыбу и артефакты СССР

    Цунами выбросило на берег Парамушира предметы из СССР
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После мощного землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке волны цунами на острове Парамушир выбросили на берег рыбу и редкие артефакты, включая изолятор для проводов советских времен.

    О находках после цунами рассказал житель Северо-Курильска Сергей Лакомов, передает РИА «Новости». Он обнаружил на берегу изолятор для проводов, который, по его словам, мог быть унесен в море во время цунами 1952 года и вновь вынесен на сушу в 2025 году. Маркировка на предмете стерлась, поэтому определить страну-производителя невозможно.

    Лакомов отметил, что на берегу оказалось много рыбы, в том числе камбалы. По его словам, есть ее нельзя из-за сильного запаха топлива возле рыбзавода и морского порта, но «местных медведей нетоварный вид и техническое амбре камбалы не смутит».

    Среди находок оказался и обитатель морских глубин – песчанка, которую Лакомов нашел в 300 метрах от пролива, хотя специалисты посчитали, что волна достигла только 200 метров от берега. Это стало загадкой для местного жителя.

    В среду на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, толчки которого ощущались и на Северных Курилах. В Северо-Курильском районе был введен режим ЧС, а также объявлена угроза цунами.

    Ранее порт Северо-Курильск приостановил работу после цунами и землетрясения.

    Регулярные рейсы на площадку Северо-Курильск острова Парамушир отменили после предупреждения о возможном затоплении взлетно-посадочной полосы.

    В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что серия подземных толчков после крупного землетрясения будет продолжаться несколько месяцев.

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    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    31 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    Индийские НПЗ приостановили закупку российской нефти

    Reuters сообщило о приостановке индийских закупок российской нефти

    Индийские НПЗ приостановили закупку российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтеперерабатывающие предприятия Индии, контролирующие основную долю рынка, временно отказались от российских поставок из-за заявлений американского лидера о новых пошлинах.

    Крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти на прошлой неделе, передает Reuters. Агентство ссылается на источники в отрасли, которые сообщили, что этот шаг связан с угрозой президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на импорт товаров.

    Закупки остановили такие компании, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Именно эти предприятия осуществляют контроль над более чем 60% мощностей по переработке нефти в Индии.

    В публикации отмечено, что индийские предприятия приняли решение о приостановке закупок после резонансных заявлений Трампа на фоне обострения торговых отношений между США и крупными импортерскими странами.

    Ранее посол Индии в Британии Викрам Дораисвами заявил, что Нью-Дели не может прекратить закупки российской нефти из-за критической зависимости от импорта энергоресурсов.

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    1 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Вучич собрал экстренный Совбез Сербии после задержания министра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сербии Александр Вучич назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности после задержания бывшего министра торговли Томислава Момировича.

    Заседание Совета национальной безопасности Сербии состоится в субботу в 12:00 по местному времени, передает ТАСС. Поводом для его созыва стало задержание бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича, которое произошло утром.

    Газета «Вечерне новости» утверждает, что заседание связано с разворачивающейся в стране попыткой государственного переворота. По данным источников издания, в организованных действиях участвуют сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и отдельные подразделения полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Эмир Кустурица и ряд известных оппозиционеров объединились с целью добиться его отставки, не имея другой политической программы. Карин Кнайсль отметила, что правительство Вучича «висит на волоске».

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    31 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новой стратегией, разрушающей оборону ВСУ, должно стать массированное применение беспилотников – «дроноспам», считает автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев подчеркнул, что классические системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, оказались бессильны против такого подхода. По его словам, ежегодно производится всего около 600 ракет для комплексов Patriot, тогда как на каждую цель необходимо потратить по две ракеты. Сейчас, по его мнению, Украина держит оборону за счет мировых запасов вооружения, поставляемых западными странами.

    «После окончания этих арсеналов, небо над Украиной очистится естественным образом», – полагает эксперт.

    При этом он отмечает, что такая же технология может быть использована и против российских войск, но сам дает решение этой проблемы: «Нам необходимо учитывать это и грамотно рассчитать возможные конфигурации системы объектовой обороны. Уйти от единичных средств к модульным массовым элементам с предельно низкой стоимостью поражения. И тогда технология дроноспама не будет иметь такой эффективности, если ее применят против нас».

    В четверг российские силовые структуры сообщили, что в ходе боев за Часов Яр в ДНР были ликвидированы многочисленные подразделения элитных украинских штурмовиков и операторов беспилотников.

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    1 августа 2025, 07:22 • Новости дня
    Вашингтон и Сеул захотели лишить КНДР ядерного оружия
    Вашингтон и Сеул захотели лишить КНДР ядерного оружия
    @ KCNA/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На встрече главы МИД Южной Кореи Чо Хена и госсекретаря США Марко Рубио обсуждался вопрос денуклеаризации Северной Кореи, заявили в южнокорейском МИД.

    Встреча прошла 31 июля в Вашингтоне. Стороны обсудили укрепление двустороннего союза, развитие трехстороннего сотрудничества с Японией и региональную обстановку.

    «Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, поддерживая совместную обороноспособность», – говорится в заявлении МИД, передает ТАСС.

    Также было решено поддерживать тесные контакты и оперативно обмениваться оценками ситуации вокруг КНДР.

    Чо Хен выразил надежду на укрепление взаимодействия с США не только в сферах безопасности и экономики, но и в области передовых технологий. В Сеуле отметили важность трехстороннего партнерства Республики Корея, США и Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о заключении с Южной Кореей всеобъемлющего торгового соглашения. Южная Корея планирует инвестировать в экономику Соединенных Штатов 350 млрд долларов.

    В мае 2024 года Пхеньян называл оскорбительными упоминание денуклеаризации Корейского полуострова.

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    1 августа 2025, 04:31 • Новости дня
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    «Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев – более 265 тыс.», – передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники.

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