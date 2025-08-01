Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.23 комментария
Азербайджанские СМИ начали менять названия российских городов
В азербайджанских СМИ возникла недовольство после того, как информагентство ТАСС в одной из публикаций использовало название города Степанакерт для административного центра Нагорного Карабаха, а не Ханкеди, что принято в Азербайджане.
Портал Minval высказался за запрет работы ТАСС на территории страны, напомнив, что ранее аналогичные меры уже применялись к РИА «Новости», передает «Московский комсомолец».
Авторы Minval заявили, что в Азербайджане остался только один журналист ТАСС, и выразили мнение, что в республике ему «делать нечего». После этого портал начал использовать старые или неофициальные топонимы для российских городов: Оренбург был назван Орынбором, Калининград – Кенигсбергом, а Волга в публикациях стала фигурировать как Итиль.
Подобная языковая политика, по мнению азербайджанских СМИ, является ответом на «неуважение» к Азербайджану из-за использования российского названия города. В России подобные шаги воспринимаются как попытка политизации топонимики и обострения информационного противостояния между странами.
Напомним, в пятницу в Баку выразили недовольство тем, что ТАСС употребил название Степанакерт вместо Ханкенди в публикации о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.
Ранее памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в бывшей столице непризнанного Карабаха, и день сноса совпал с днем рождения художника и годовщиной выселения армян.