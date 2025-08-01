В Россию запретили въезд организаторам ячеек «Вилаят Хорасан» по делу «Крокуса»

Tекст: Алексей Дегтярев

Въезд в страну запретили Абубакру Хикматову и Алохимхону Бекову, это организаторы ячеек «Вилаят Хорасан» и фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сказал собеседник РИА «Новости».

Источник уточнил, что инициатором запрета для Бекова стал отдел по вопросам миграции МВД.

Оба мужчины являются гражданами Таджикистана и были причастны к созданию трех ячеек «Вилаят Хорасан» в России не позднее ноября 2023 года, где состояли участники теракта в «Крокус Сити Холле». Ячейки работали на пропаганду ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории России).

Также оба фигуранта внесены в список террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что фамилии ключевых участников, причастных к организации нападения в концертном зале «Крокус Сити Холл», появились в федеральной базе розыска МВД.