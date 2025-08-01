Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.29 комментариев
Организаторы теракта в «Крокусе» попали в базу розыска МВД
Фамилии ключевых участников, причастных к организации нападения в концертном зале «Крокус Сити Холл», появились в федеральной базе МВД.
Имена Абубакра Хикматова, Алохимхона Бекова и Мухаммадрахима Файзова числятся в розыскной базе МВД, передает ТАСС.
В карточках разыскиваемых отмечено, что они разыскиваются по статье УК, однако конкретная статья не указана. Все трое также включены Росфинмониторингом в перечень террористов.
Следственный комитет ранее сообщал, что организацией теракта занимались шесть граждан стран Средней Азии. Эти фигуранты использовали вымышленные имена и находятся за границей. Они были арестованы заочно и объявлены в международный розыск.
Организаторы завербовали четверых исполнителей атаки, среди которых Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни и Саидакрам Рачабализода. Им также обеспечили подготовку за пределами России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, устроившие нападение на «Крокус Сити Холл» террористы бежали из зала из-за проблем с автоматами Калашникова и нехватки патронов. Отмечалось, что все исполнители теракта пребывали на территории России незаконно.