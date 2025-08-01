Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.27 комментариев
Стала известная причина бегства террористов из «Крокус Сити Холла»
Устроившие нападение на «Крокус Сити Холл» террористы бежали из зала из-за проблем с автоматами Калашникова и недостатка патронов, следует из материалов дела.
«Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов», – приводит ТАСС выдержку из материалов уголовного дела.
Там уточняется, что автоматы Калашникова имели трое исполнителей нападения, у четвертого был рюкзак с патронами. Когда при теракте два автомата заклинило, террористы выбросили их вместе с рюкзаком в холл, покидая здание.
Третий автомат преступники выбросили по дороге в Брянской области.
Напомним, нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 149 человек. Исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.
Позже были найдены и другие соучастники нападения на концертный зал. Организаторы теракта действовали в интересах Украины. Следствие считает, что нападение организовали члены «Вилаят Хорасан» (структурное подразделение ИГ/ИГИЛ, террористической организации, запрещенной в России).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, из материалов дела стало известно, что все исполнители теракта пребывали на территории России незаконно.
Кроме того, один из террористов заявил, что наезд автомобиля на семью с детьми после теракта концертном зале был частью террористической атаки ради увеличения числа жертв.